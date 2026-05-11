Три простых способа проверки мяса прямо у прилавка

Бросаем старую привычку слепо верить сроку на упаковке. В 2026-м ценники переклеивают быстрее, чем вы чихнете. Купил домой, вскрыл — аж тошно стало, мясо явно «притомилось». Чтобы не выкидывать деньги на ветер, учитесь браковать кусок прямо у прилавка.

Не стесняйтесь ткнуть его пальцем. Нормальное, бодрое мясо пружинит, ямка быстро уходит. Если осталась вмятина и кусок похож на старый диван — внутри уже все поехало. С запахом хитрее: холодное под пленкой почти ничем не воняет. Потрите поверхность пальцем, согрейте чуток — аромат сразу вылезет. У хорошего продукта запах спокойный, с легким молочным оттенком. А если ударило кисляком или аммиаком — несите обратно, никакие специи эту гадость не перебьют, отмечает канал «Шеф Влад».

На цвет тоже ведитесь с умом. Глянцевый алый блеск часто дает газ в упаковке от магазина. Вытащите мясо из-под розовой витринной лампы на обычный свет. Говядина должна быть вишневой, свинина — розовой. А главное — посмотрите на жир. Белый и плотный? Норм. Желтый и липнет к пальцам, как пластилин? Старье, не берите. Проверьте, не плавает ли кусок в розовой луже. Много влаги — значит накачали рассолом для веса или мясо пережило кучу разморозок. Свежий срез чуть влажный, но не скользкий и не липкий.

Даже если берете у знакомого мясника, потратьте минуту на проверку. Вы сэкономите нервы и здоровье. Доверяйте своим глазам больше, чем любой бумажке на этикетке.

