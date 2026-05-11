Новый ГОСТ разграничит понятия «растворимый кофе» и «кофейный напиток»

В России утвержден обновленный стандарт на кофейные растворимые напитки, который заменяет ГОСТ, действовавший более тридцати лет. Новый стандарт вступит в силу с 1 ноября 2026 года.

Документ регулирует производство растворимых кофейных напитков - сухих смесей, которые по вкусу и аромату напоминают кофе, но могут содержать и другие растительные компоненты. К этой категории относятся напитки на основе цикория, ячменя, ржи и других злаков, а также популярные быстрорастворимые смеси.

Одним из ключевых нововведений стало четкое разграничение понятий "растворимый кофе" и "кофейный напиток". В новом стандарте закреплено, что кофейный напиток представляет собой сухой растворимый продукт, имитирующий кофе по вкусу, аромату и внешнему виду, но допускающий использование дополнительных ингредиентов растительного происхождения.

Такое разделение имеет важное значение для маркировки продукции. Ранее многие смеси позиционировались на рынке как разновидности кофе, хотя фактически содержали лишь часть кофейного сырья. Новый ГОСТ должен повысить прозрачность для потребителей и упростить контроль со стороны надзорных органов.

Стандарт также обновляет требования к составу и качеству продукции. В частности, в документе закреплены допустимые ингредиенты - кофе, экстракты растительного сырья, молочные компоненты, сахар и ароматизаторы.

В Росстандарте уточнили, что для изготовления растворимых кофейных напитков применяют кофе и/или другие продукты растительного происхождения, а также другие пищевые компоненты (ингредиенты). А вот конкретный перечень должен быть указан в рецептуре производителя.

Кроме того, стандартом устанавливаются требования к физико-химическим показателям, включая массовую долю влаги, растворимость продукта и содержание экстрактивных веществ.

Отдельный раздел посвящен органолептическим характеристикам. Напитки должны иметь характерный кофейный вкус и аромат, без посторонних запахов и привкусов. Порошок или гранулы должны быть однородными по структуре.

Обновление стандарта связано с ростом популярности альтернативных кофейных напитков и функциональных продуктов. Новый ГОСТ призван систематизировать требования к этой категории и снизить риск введения потребителей в заблуждение при выборе продукции.