Что добавить в воду, чтобы вымыть химию из овощей

Россиянам подсказали, что добавить в воду, чтобы избавить покупные фрукты и овощи от нитратов. Справиться с этим помогает простое средство, которое найдётся почти на любой кухне.

Овощи и фрукты из магазина часто выглядят идеально. Но за красивой, блестящей кожурой нередко прячется обработка химией. Перед перевозкой плоды могут покрывать нитратными составами и диоксидом серы, чтобы они дольше не портились в пути. Обычная вода убирает в основном пыль, грязь и часть микробов. А вот некоторые солевые остатки задерживаются на поверхности и могут частично проникать внутрь.

Нитраты лучше уходят не в простой воде, а в слабощелочной среде. Именно такую создаёт пищевая сода. Она помогает нейтрализовать кислотные остатки химических веществ и вытягивает их из верхних слоёв плодов. При этом действует деликатно: не портит кожицу и не влияет на вкус.

Как обрабатывать овощи и фрукты с плотной кожурой

Огурцы, томаты, яблоки, груши, сладкий перец и баклажаны можно замачивать в содовом растворе.

На 5 литров тёплой воды добавляют 2 столовые ложки соды без горки. Всё хорошо размешивают, чтобы сода полностью растворилась. Плоды опускают в воду так, чтобы они были целиком покрыты раствором. Оставляют на 20 минут. За это время слабощелочная среда помогает убрать нитраты и следы промышленной обработки. После этого продукты достают и тщательно промывают под проточной водой.

Важно: ягоды, виноград, абрикосы, персики и другие нежные плоды с тонкой кожицей надолго не замачивают – они могут стать мягкими и потерять внешний вид. Для таких продуктов достаточно быстрого мытья с содой, без долгого выдерживания в растворе.

Как очистить сухофрукты

Изюм, курагу, чернослив и финики часто обрабатывают диоксидом серы. Он помогает сохранить товарный вид и защищает продукт от бактерий, но для желудка и дыхательных путей это не лучший вариант. Простая вода смывает только верхний налёт, а сода действует глубже.

На 1 стакан тёплой воды берут 1 чайную ложку соды. Сухофрукты оставляют в растворе на 10 минут. Вода становится мутной и слегка скользкой – так выходят остатки обработки. После этого сухофрукты хорошо промывают под краном и подсушивают. В результате они становятся чище, а вкус ощущается ярче.

Важно: после любой содовой обработки овощи, фрукты и сухофрукты обязательно нужно ополаскивать чистой водой. Остатки соды на еде ни к чему. И не передерживайте продукты в растворе дольше нужного времени – слишком сильное защелачивание может испортить текстуру. Об этом пишет ИА Stavropol.Media со ссылкой на канал "Хозяюшка".