Этот салат готовят снова и снова: сытно, просто и без заморочек

Иногда хочется чего-то простого, но при этом сытного, чтобы не стоять долго у плиты и не придумывать сложные комбинации. И вот тут как раз выручает этот салат. Он из тех, что сначала кажутся обычными, а потом внезапно становятся «тем самым рецептом», который делаешь снова и снова, просто потому что вкусно и без лишней возни.

Берем все довольно простое: курицу — примерно 250 грамм, три яйца, около 150 грамм моркови по-корейски, одну среднюю луковицу, немного майонеза, соль и масло для жарки. Для маринада лука понадобятся уксус и вода — по три столовые ложки, отмечает Наталья Калнина в своем блоге.

Сначала занимаемся луком. Нарезаем его тонкими полукольцами и сразу отправляем мариноваться. Это, кстати, важный момент — сырой лук часто дает слишком резкий вкус и перебивает все остальное, а маринованный становится мягче и приятнее, с легкой кислинкой. Просто смешиваем уксус с водой и оставляем его немного постоять.

Дальше яйца. Взбиваем их с щепоткой соли и жарим тонкие яичные блинчики, как обычный омлет. Получается несколько штук, их потом нарезаем полосками. Выглядит необычно, но в салате это прям «фишка».

Курицу можно взять отварную или запеченную — как удобнее. Просто разбираем ее на волокна руками, чтобы получилось нежное мясо.

Теперь все собираем в одну миску: курицу, яичные полоски, морковь по-корейски. Лук к этому моменту уже замариновался — добавляем и его. Заправляем майонезом, аккуратно перемешиваем, и все, салат готов.

Получается довольно сытно, но без ощущения тяжести. И что интересно — сочетание вроде простое, но вкус выходит такой, что его реально хочется повторять. Не на праздник, не «по случаю», а просто так, для себя.