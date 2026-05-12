Диетолог назвала безопасные «Ешки» в составе продуктов

Многие россияне при виде ингредиента на букву «Е» в составе продукта впадают в панику и откладывают товар обратно на полку. Однако не все такие добавки опасны, рассказала «Абзацу» врач-диетолог Марият Мухина. По словам специалиста, за этими кодами часто скрываются натуральные компоненты, а сама система маркировки призвана контролировать безопасность.

Некоторые «Ешки» и вовсе являются привычными витаминами, приносящими пользу. Так, диетолог выделила несколько безопасных и даже полезных добавок:

К безопасным добавкам Мухина также отнесла пектин из яблок и цитрусовых (E440), бета-каротин (E160а), красный пигмент из свёклы (E162), лецитин (E322) и лимонную кислоту (E330). Все они не представляют опасности для здоровья при соблюдении дозировки.

Врач пояснила, что буква «Е» означает лишь то, что добавка прошла проверку на соответствие нормам безопасности Евросоюза. При этом в России запрещены добавки Е121, Е123 и Е240. При их обнаружении в продуктах диетолог посоветовала обращаться с жалобами в Роспотребнадзор.

