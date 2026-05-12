Не только шашлык: топ-3 быстрых ужинов на мангале

Теплые майские дни — самое время освоить новые блюда кухни на открытом воздухе. И необязательно каждые выходные жарить мясо.

Мангал давно перестал быть способом приготовления лишь шашлыка. Сегодня это почти полноценная летняя кухня: с дымом, огнем, хрустящей корочкой и тем самым вкусом, который невозможно повторить дома на плите. И если шашлыки уже немного наскучили за майские праздники, то самое время перейти на рецепты, которые выглядят эффектнее, готовятся точно так же легко, а ощущаются как полноценные ресторанные блюда. Кулинарный блогер Светлана Бахлина в беседе с WomanHit поделилась тремя простыми рецептами.

Лосось на доске с лимоном и зеленью

Один из самых эффектных способов приготовить рыбу на огне. Лосось получается не жареным, а словно слегка подкопченным, очень нежным внутри и с ароматом дерева.

Ингредиенты

Филе лосося на коже.

Лимон.

Укроп.

Чеснок.

Оливковое масло.

Соль, перец.

Деревянная доска для гриля.

Приготовление

Доску заранее замачивают в воде минимум на час. Рыбу смазывают маслом, добавляют соль, перец, чеснок и кружочки лимона. Затем филе кладут прямо на доску и отправляют на мангал под крышку. За счет дерева рыба пропитывается легким дымным ароматом и не пересушивается. Подавать лучше с большим зеленым салатом и холодным белым вином.

Молодой картофель с бурратой и томатами

Поверьте, вкуснее картофеля вы не ели. Картофель получается с хрустящей корочкой и ароматом костра, а буррата добавляет сливочность и контраст температур.

Ингредиенты

Молодой картофель.

Буррата.

Сладкие томаты.

Чеснок.

Оливковое масло.

Базилик.

Соль, перец.

Приготовление

Картофель сначала отваривают почти до готовности, затем слегка придавливают и отправляют на решетку. Он должен стать золотистым и немного хрустящим. На тарелку выкладывают картофель, сверху рвут буррату, добавляют томаты, базилик, чеснок и хорошее оливковое масло. Получается ужин в стиле итальянских beach clubs, но у вас дома.

Стейки из цветной капусты с тахини и гранатом

На углях цветная капуста становится сладковатой, дымной и очень мясистой по текстуре.

Ингредиенты

Крупная цветная капуста.

Оливковое масло.

Паприка.

Зира.

Тахини.

Лимон.

Гранат.

Кинза или петрушка.

Приготовление

Капусту режут толстыми «стейками», смазывают маслом и специями, затем обжаривают на мангале до темной корочки. Отдельно смешивают тахини с лимонным соком и небольшим количеством воды до кремовой текстуры. Готовую капусту подают с соусом, зернами граната и зеленью.

Все блюда выглядят очень эффектно, идеально для застолья на природе.