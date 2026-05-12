Не только шашлык: топ-3 быстрых ужинов на мангале

Топ-3 быстрых ужинов на мангале кроме шашлыка
Теплые майские дни — самое время освоить новые блюда кухни на открытом воздухе. И необязательно каждые выходные жарить мясо.
Мангал давно перестал быть способом приготовления лишь шашлыка. Сегодня это почти полноценная летняя кухня: с дымом, огнем, хрустящей корочкой и тем самым вкусом, который невозможно повторить дома на плите. И если шашлыки уже немного наскучили за майские праздники, то самое время перейти на рецепты, которые выглядят эффектнее, готовятся точно так же легко, а ощущаются как полноценные ресторанные блюда. Кулинарный блогер Светлана Бахлина в беседе с WomanHit поделилась тремя простыми рецептами.
Лосось на доске с лимоном и зеленью
Один из самых эффектных способов приготовить рыбу на огне. Лосось получается не жареным, а словно слегка подкопченным, очень нежным внутри и с ароматом дерева.
Ингредиенты
- Филе лосося на коже.
- Лимон.
- Укроп.
- Чеснок.
- Оливковое масло.
- Соль, перец.
- Деревянная доска для гриля.
Приготовление
Доску заранее замачивают в воде минимум на час. Рыбу смазывают маслом, добавляют соль, перец, чеснок и кружочки лимона. Затем филе кладут прямо на доску и отправляют на мангал под крышку. За счет дерева рыба пропитывается легким дымным ароматом и не пересушивается. Подавать лучше с большим зеленым салатом и холодным белым вином.
Молодой картофель с бурратой и томатами
Поверьте, вкуснее картофеля вы не ели. Картофель получается с хрустящей корочкой и ароматом костра, а буррата добавляет сливочность и контраст температур.
Ингредиенты
- Молодой картофель.
- Буррата.
- Сладкие томаты.
- Чеснок.
- Оливковое масло.
- Базилик.
- Соль, перец.
Приготовление
Картофель сначала отваривают почти до готовности, затем слегка придавливают и отправляют на решетку. Он должен стать золотистым и немного хрустящим. На тарелку выкладывают картофель, сверху рвут буррату, добавляют томаты, базилик, чеснок и хорошее оливковое масло. Получается ужин в стиле итальянских beach clubs, но у вас дома.
Стейки из цветной капусты с тахини и гранатом
На углях цветная капуста становится сладковатой, дымной и очень мясистой по текстуре.
Ингредиенты
- Крупная цветная капуста.
- Оливковое масло.
- Паприка.
- Зира.
- Тахини.
- Лимон.
- Гранат.
- Кинза или петрушка.
Приготовление
Капусту режут толстыми «стейками», смазывают маслом и специями, затем обжаривают на мангале до темной корочки. Отдельно смешивают тахини с лимонным соком и небольшим количеством воды до кремовой текстуры. Готовую капусту подают с соусом, зернами граната и зеленью.
Все блюда выглядят очень эффектно, идеально для застолья на природе.