Лангош: пышная лепешка с чесноком и сыром за час

Лангош — это пышная дрожжевая лепешка, которую жарят в масле и подают с нежным сметанно-чесночным соусом и сыром. Получается простая, но очень вкусная выпечка: мягкая, ароматная и такая, что обычно исчезает со стола почти сразу, описывает ее Наталья Калнина.

Для теста берут теплую воду, примерно 350 мл, добавляют 20 г свежих дрожжей или 7 г сухих, столовую ложку сахара и половину чайной ложки соли. В муку, около 400-450 г, сначала вмешивают соль, затем вливают подошедшие дрожжи и замешивают тесто. Оно выходит очень мягким, даже липким, и это нормально — руками или лопаткой его просто собирают в массу. Если оно слишком растекается, добавляют немного муки, обычно уходит еще около 50 г.

Тесто накрывают и оставляют в тепле примерно на 40–50 минут, чтобы оно поднялось. После этого его обминают и дают подняться еще раз — так лепешки получаются особенно воздушными. Затем тесто выкладывают на присыпанный мукой стол, слегка обваливают и делят примерно на пять одинаковых частей по 150-160 г. Им дают немного отдохнуть около 10 минут.

Каждый кусочек руками аккуратно растягивают в лепешку, без скалки — тесто легко поддается. Жарят в хорошо разогретом масле на сковороде так, чтобы лепешка как бы «плавала». С каждой стороны она подрумянивается примерно по две минуты до золотистого цвета.

Пока лепешки жарятся, готовят соус: в сметану добавляют измельченный чеснок, обычно 2-3 зубчика, и перемешивают. Отдельно натирают немного сыра, около 50 г. Горячую лепешку сразу смазывают чесночной сметаной и посыпают сыром, чтобы он чуть подтаял. В итоге получается простая домашняя выпечка, которая съедается почти моментально, пока еще теплая.

