Врач-диетолог рассказал, как распознать клубнику с нитратами

В России стартовал сезон клубники. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, как правильно выбирать ягоды на прилавках без нитратов.

В некоторые точки ягоды везут издалека. Для того чтобы доставить их в хорошем виде, используют дифенил. Он негативно воздействует на печень и почки, — предупредила специалист.

По словам врача, важно тщательно осматривать ягоды перед покупкой, так как вредное вещество можно обнаружить визуально — обычно дифенилом пропитана именно влажная и маслянистая клубника.

Тем временем килограмм клубники в середине мая в торговых сетях обойдется россиянам в 800 рублей — на 28 процентов дешевле, чем в апреле, когда цены начинались от 1120 рублей.

