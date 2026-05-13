Как отличить хороший кофе от некачественного

Качественный кофе чаще можно приобрести напрямую у обжарщиков и в специализированных кофейнях, а не в обычных магазинах. Об этом Life.ru рассказали в Роскачестве.

© РИА Новости

В пресс-службе объяснили, что плохой кофе можно отличить по его запаху и вкусу.

«Некачественный кофе выдают излишняя горечь, кислый привкус, запах жженой резины, металла или древесины», — подчеркнули специалисты.

В организации посоветовали обращать внимание на упаковку кофе. Добросовестные производители указывают на ней сорт зерен, страну их происхождения, высоту произрастания, способ обработки, год урожая и дату обжарки. При этом не рекомендуется покупать чрезмерно темный и маслянистый кофе, поскольку при излишней жарке он теряет масла, отвечающие за насыщенность вкуса.

Кроме того, немаловажную роль играет страна происхождения. В Роскачестве объяснили, что африканские сорта, особенно из Кении, считаются особенно яркими и ароматными, а часть азиатских сортов отличаются достаточно горьким и «плоским» вкусом.

По словам экспертов, кофе быстро теряет свежесть после обжарки. Полноценный вкус сохраняется примерно на протяжении трех-четырех недель, после чего аромат становится слабее.

Ученые из Университета Корка до этого сообщили, что регулярное употребление кофе может улучшать психоэмоциональное состояние, влияя на состав кишечной микробиоты. В эксперименте приняли участие 62 добровольца, половина из которых регулярно пила кофе (по 3-5 чашек в день).