Как правильно собирать и сушить лекарственные травы?

Лекарственные травы являются неотъемлемой частью народной медицины. Эксперты рассказали, как правильно собирать их, чтобы получить наибольшую пользу, сообщает Общественная Служба Новостей.

Лечебный эффект растений связан с входящими в их состав эфирными маслами, дубильными веществами, алкалоидами и другими соединениями. Но их количество зависит от времени и условий сбора, а также методов хранения.

Так, травянистые растения следует собирать в начале цветения, цветы – в самом разгаре, корни и корневища – осенью, плоды и семена – при полной зрелости. Для сбора следует выбирать экологически чистые места. Нельзя использовать растения, собранные у обочин дорог, у промышленных предприятий, возле сельхозполей, свалок или кладбищ.

При сборе нужно срезать чистые и здоровые части. Важно действовать так, чтобы растение могло восстановиться.

Класть собранные травы лучше в полотняный мешок, корзину или бумажный пакет. В полиэтиленовом пакете растения запреют, и часть полезных веществ пропадет. Сушить травы следует при температуре 25–35 градусов, в тени, а не на открытом солнце. При правильной сушке листья начинают хрустеть, а аромат – усиливаться.

Листья и цветки можно хранить в течение года, плоды и семена – один – два года. Корни хранятся три года, в редких случаях – до пяти лет.

Важно помнить, что самолечение опасно и требует обязательной консультации врача, так как неправильно подобранные препараты могут усугубить болезнь, вызвать побочные эффекты или замаскировать симптомы серьезных заболеваний.

