Салат «Гавайский»: быстрый рецепт с курицей и ананасами

Салат «Гавайский» с курицей и ананасами давно стал в семье настоящей классикой — готовится просто, а со стола исчезает первым. Особенно его любит дочка. Блюдо получается нежным, с легкой сладостью ананаса и мягким сливочным вкусом сыра. Если добавить немного чеснока, салат легко превращается в отличную намазку для бутербродов, рассказывает Наталья Калнина.

Ингредиенты:

куриная грудка — 200-300 г;

яйца — 3 шт.;

консервированные ананасы — 7-8 колечек;

сыр — 100 г;

майонез — по вкусу.

Начинают с куриной грудки. В литр воды добавляют половину чайной ложки соли, лавровый лист и перец горошком, доводят до кипения и только после этого опускают мясо. Грудку варят ровно двадцать минут под крышкой, затем огонь выключают и оставляют ее остывать прямо в бульоне. Так мясо сохраняет сочность. После полного остывания грудку удобно убрать на пару часов в холодильник — тогда она легко режется аккуратными кубиками и остается мягкой даже холодной.

Яйца готовят способом, который помогает избежать переваренного желтка. Их кладут в ковш, заливают холодной водой, слегка подсаливают и доводят до кипения. После закипания варят одну-две минуты, снимают с плиты и оставляют под крышкой на десять минут. Затем воду сливают и охлаждают яйца холодной водой — чистятся они после этого без усилий, а желток остается ярким и аппетитным.

Далее все максимально просто: яйца нарезают кубиками, сыр натирают на крупной терке, консервированные ананасы режут небольшими кусочками. В миске соединяют курицу, яйца, сыр и ананасы, заправляют майонезом и при необходимости досаливают. Салат перекладывают в салатник и подают к столу — получается легкое, домашнее и всегда удачное блюдо, которое подходит и для обычного ужина, и для праздничного стола.

