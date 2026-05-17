Коктейль «‎Хрючево»: рецепт от запоров на каждый день

Проблема запоров обычно связана с нехваткой клетчатки и жидкости в рационе. Один из популярных домашних способов увеличить ее количество — коктейль, получившей в сети забавное называние «Хрючево» из-за специфической текстуры. «Рамблер» расскажет, как его приготовить и как он может помочь работе ЖКТ.

Почему важна клетчатка?

Большинство людей в течение дня недобирают клетчатку. Между тем именно она влияет на:

работу кишечника;

регулярность стула;

чувство сытости;

состояние микрофлоры;

скорость усвоения сахара.

Растворимая клетчатка впитывает воду и образует мягкий гель, а нерастворимая помогает увеличивать объем содержимого кишечника и стимулирует его работу. При недостатке клетчатки стул часто становится:

более плотным;

редким;

менее объемным.

Особенно это заметно при рационе с большим количеством белка. А при частом употреблении выпечки, фастфуда и сахара могут регулярно возникать сильные запоры.

Рецепт коктейля «‎Хрючево»

Ингредиенты:

зелень (как минимум два разных вида) — две больших горсти

яблоко/киви/апельсин — 1 шт.

семена чиа — 1 ч. л.

семена льна — 1 ч. л.

псиллиум — 1 ч. л.

кунжут — 1 ч. л.

вода, кефир, молоко или растительное молоко — 250–350 мл

Способ приготовления:

Добавьте все ингредиенты в блендер. Измельчите до однородной консистенции. Дайте напитку постоять три–пять минут — за это время псиллиум и чиа начнут набухать. Пейте сразу после приготовления, не убирая на хранение в холодильник.

Сколько клетчатки получается?

Точное количество зависит от фруктов и объема зелени, но в среднем такой коктейль может содержать около 8–12 г клетчатки. Это примерно до 30 процентов суточной нормы для взрослого человека.

Важно: слишком большое количество клетчатки сразу может вызывать вздутие, газообразование и дискомфорт. Поэтому увеличивать объем лучше постепенно. Также клетчатка может мешать всасыванию некоторых добавок и лекарств, включая железо, если принимать их одновременно.

Почему нужна именно смесь семян?

Разные виды семян дают разный эффект. Например:

чиа и лен образуют гелеобразную массу;

псиллиум активно удерживает воду;

кунжут добавляет минералы и жиры.

Вместе они создают более объемную и мягкую текстуру, которая помогает работе кишечника без агрессивного слабительного эффекта. Можно также добавить тыквенные или подсолнечные семена. Чем больше разных видов, тем лучше.

Что можно еще добавить в коктейль?

«‎Хрючево» богат клетчаткой, полезными жирами и макро-, микроэлементами. Однако в нем очень низкое содержание белка. Чтобы увеличить его количество, в такой коктейль можно добавить:

сывороточный протеин;

растительный протеин;

греческий йогурт;

творог.

Ложка протеина делает напиток более сытным и помогает одновременно добирать белок, которого многим также не хватает. Особенно это будет полезно людям, которые:

мало едят утром;

много тренируются;

часто ‎кусочничают в течение дня.

Почему важно пить достаточно воды?

Клетчатка работает только при достаточном количестве жидкости. Если резко увеличить ее потребление и при этом мало пить, можно получить обратный эффект — чувство тяжести в животе и усиление запоров. Поэтому вместе с такими коктейлями важно поддерживать нормальный питьевой режим.

За счет сочетания зелени, фруктов и семян коктейль «‎Хрючево» помогает увеличить объем пищи, поддерживать чувство сытости и мягко стимулировать работу кишечника. Главный минус — текстура. Из-за псиллиума, чиа и льна напиток быстро становится густым и вязким. Именно поэтому подобные смеси часто получают шуточные названия в соцсетях.

