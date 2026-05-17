Коктейль «‎Хрючево»: рецепт от запоров на каждый день

Катерина Саломе

Проблема запоров обычно связана с нехваткой клетчатки и жидкости в рационе. Один из популярных домашних способов увеличить ее количество — коктейль, получившей в сети забавное называние «Хрючево» из-за специфической текстуры. «Рамблер» расскажет, как его приготовить и как он может помочь работе ЖКТ.

Почему важна клетчатка?

Большинство людей в течение дня недобирают клетчатку. Между тем именно она влияет на:

  • работу кишечника;
  • регулярность стула;
  • чувство сытости;
  • состояние микрофлоры;
  • скорость усвоения сахара.

Растворимая клетчатка впитывает воду и образует мягкий гель, а нерастворимая помогает увеличивать объем содержимого кишечника и стимулирует его работу. При недостатке клетчатки стул часто становится:

  • более плотным;
  • редким;
  • менее объемным.

Особенно это заметно при рационе с большим количеством белка. А при частом употреблении выпечки, фастфуда и сахара могут регулярно возникать сильные запоры.

Рецепт коктейля «‎Хрючево»

Ингредиенты:

  • зелень (как минимум два разных вида) — две больших горсти
  • яблоко/киви/апельсин — 1 шт.
  • семена чиа — 1 ч. л.
  • семена льна — 1 ч. л.
  • псиллиум — 1 ч. л.
  • кунжут — 1 ч. л.
  • вода, кефир, молоко или растительное молоко — 250–350 мл

Способ приготовления:

  1. Добавьте все ингредиенты в блендер.
  2. Измельчите до однородной консистенции.
  3. Дайте напитку постоять три–пять минут — за это время псиллиум и чиа начнут набухать.
  4. Пейте сразу после приготовления, не убирая на хранение в холодильник.

Сколько клетчатки получается?

Точное количество зависит от фруктов и объема зелени, но в среднем такой коктейль может содержать около 8–12 г клетчатки. Это примерно до 30 процентов суточной нормы для взрослого человека.

Важно: слишком большое количество клетчатки сразу может вызывать вздутие, газообразование и дискомфорт. Поэтому увеличивать объем лучше постепенно. Также клетчатка может мешать всасыванию некоторых добавок и лекарств, включая железо, если принимать их одновременно.

Почему нужна именно смесь семян?

Разные виды семян дают разный эффект. Например:

  • чиа и лен образуют гелеобразную массу;
  • псиллиум активно удерживает воду;
  • кунжут добавляет минералы и жиры.

Вместе они создают более объемную и мягкую текстуру, которая помогает работе кишечника без агрессивного слабительного эффекта. Можно также добавить тыквенные или подсолнечные семена. Чем больше разных видов, тем лучше.

Что можно еще добавить в коктейль?

«‎Хрючево» богат клетчаткой, полезными жирами и макро-, микроэлементами. Однако в нем очень низкое содержание белка. Чтобы увеличить его количество, в такой коктейль можно добавить:

  • сывороточный протеин;
  • растительный протеин;
  • греческий йогурт;
  • творог.

Ложка протеина делает напиток более сытным и помогает одновременно добирать белок, которого многим также не хватает. Особенно это будет полезно людям, которые:

  • мало едят утром;
  • много тренируются;
  • часто ‎кусочничают в течение дня.

Почему важно пить достаточно воды?

Клетчатка работает только при достаточном количестве жидкости. Если резко увеличить ее потребление и при этом мало пить, можно получить обратный эффект — чувство тяжести в животе и усиление запоров. Поэтому вместе с такими коктейлями важно поддерживать нормальный питьевой режим.

За счет сочетания зелени, фруктов и семян коктейль «‎Хрючево» помогает увеличить объем пищи, поддерживать чувство сытости и мягко стимулировать работу кишечника. Главный минус — текстура. Из-за псиллиума, чиа и льна напиток быстро становится густым и вязким. Именно поэтому подобные смеси часто получают шуточные названия в соцсетях.

