Коктейль «Хрючево»: рецепт от запоров на каждый день
Проблема запоров обычно связана с нехваткой клетчатки и жидкости в рационе. Один из популярных домашних способов увеличить ее количество — коктейль, получившей в сети забавное называние «Хрючево» из-за специфической текстуры. «Рамблер» расскажет, как его приготовить и как он может помочь работе ЖКТ.
Почему важна клетчатка?
Большинство людей в течение дня недобирают клетчатку. Между тем именно она влияет на:
- работу кишечника;
- регулярность стула;
- чувство сытости;
- состояние микрофлоры;
- скорость усвоения сахара.
Растворимая клетчатка впитывает воду и образует мягкий гель, а нерастворимая помогает увеличивать объем содержимого кишечника и стимулирует его работу. При недостатке клетчатки стул часто становится:
- более плотным;
- редким;
- менее объемным.
Особенно это заметно при рационе с большим количеством белка. А при частом употреблении выпечки, фастфуда и сахара могут регулярно возникать сильные запоры.
Рецепт коктейля «Хрючево»
Ингредиенты:
- зелень (как минимум два разных вида) — две больших горсти
- яблоко/киви/апельсин — 1 шт.
- семена чиа — 1 ч. л.
- семена льна — 1 ч. л.
- псиллиум — 1 ч. л.
- кунжут — 1 ч. л.
- вода, кефир, молоко или растительное молоко — 250–350 мл
Разгрузка кишечника: меню на день
Способ приготовления:
- Добавьте все ингредиенты в блендер.
- Измельчите до однородной консистенции.
- Дайте напитку постоять три–пять минут — за это время псиллиум и чиа начнут набухать.
- Пейте сразу после приготовления, не убирая на хранение в холодильник.
Сколько клетчатки получается?
Точное количество зависит от фруктов и объема зелени, но в среднем такой коктейль может содержать около 8–12 г клетчатки. Это примерно до 30 процентов суточной нормы для взрослого человека.
Важно: слишком большое количество клетчатки сразу может вызывать вздутие, газообразование и дискомфорт. Поэтому увеличивать объем лучше постепенно. Также клетчатка может мешать всасыванию некоторых добавок и лекарств, включая железо, если принимать их одновременно.
Почему нужна именно смесь семян?
Разные виды семян дают разный эффект. Например:
- чиа и лен образуют гелеобразную массу;
- псиллиум активно удерживает воду;
- кунжут добавляет минералы и жиры.
Вместе они создают более объемную и мягкую текстуру, которая помогает работе кишечника без агрессивного слабительного эффекта. Можно также добавить тыквенные или подсолнечные семена. Чем больше разных видов, тем лучше.
Что можно еще добавить в коктейль?
«Хрючево» богат клетчаткой, полезными жирами и макро-, микроэлементами. Однако в нем очень низкое содержание белка. Чтобы увеличить его количество, в такой коктейль можно добавить:
- сывороточный протеин;
- растительный протеин;
- греческий йогурт;
- творог.
Ложка протеина делает напиток более сытным и помогает одновременно добирать белок, которого многим также не хватает. Особенно это будет полезно людям, которые:
- мало едят утром;
- много тренируются;
- часто кусочничают в течение дня.
Почему важно пить достаточно воды?
Клетчатка работает только при достаточном количестве жидкости. Если резко увеличить ее потребление и при этом мало пить, можно получить обратный эффект — чувство тяжести в животе и усиление запоров. Поэтому вместе с такими коктейлями важно поддерживать нормальный питьевой режим.
За счет сочетания зелени, фруктов и семян коктейль «Хрючево» помогает увеличить объем пищи, поддерживать чувство сытости и мягко стимулировать работу кишечника. Главный минус — текстура. Из-за псиллиума, чиа и льна напиток быстро становится густым и вязким. Именно поэтому подобные смеси часто получают шуточные названия в соцсетях.
Ранее мы делились рецептами салатов для «генеральной уборки» кишечника.