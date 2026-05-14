Диетолог предупредил об опасности вакуумации продуктов

Вакуумная упаковка стала популярным способом сохранить свежесть и вкус продуктов надолго.

Однако при несоблюдении правил такой метод хранения может представлять серьёзную угрозу для здоровья. Об этом в интервью изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-диетолог Ольга Редина.

По её словам, главная опасность вакуумирования заключается в создании безвоздушной среды — анаэробных условий, благоприятных для развития опасных бактерий, в том числе вызывающих ботулизм.

«Вакуумация не убивает бактерии, а лишь замедляет их развитие, — пояснила врач. — Поэтому важно соблюдать чистоту и температурный режим».

Риск возрастает, отметила она, если использовались плохо промытые продукты, нарушались санитарные нормы или продукт долго остывал при комнатной температуре перед упаковкой.

Диетолог при этом предупредила, что некоторые продукты вообще не подходят для вакуумирования. Так, грибы из-за пористой структуры сложно очистить от грязи и спор, что повышает риск развития бактерий.

Сырые фаршевые изделия лучше сначала заморозить, а водянистые овощи (огурцы, помидоры, кабачки) при вакуумации быстро теряют вкус и форму.

«Также не рекомендуется вакуумировать свежие огурцы, помидоры, кабачки и другие водянистые овощи, потому что они быстро теряют вкус и форму, превращаются в "кашу"», — пояснила специалист.

Чтобы сделать вакуумацию безопасной, диетолог советует тщательно мыть продукты и руки, полностью остужать блюда перед упаковкой, использовать качественные пакеты с надёжной герметизацией и избегать повторной заморозки размороженных продуктов.

