Ветеринар ответил, что нельзя давать кошкам

Ветеринарный врач Татьяна Курышева заявила, что для взрослых кошек молоко может представлять опасность.

«Одной из причин, почему кошкам нельзя молоко, является непереносимость лактозы. Примерно на десятой неделе, когда котенок постепенно проходит период отъема, начинается постепенное уменьшение выработки лактазы — фермента, расщепляющего молочный сахар», — пояснила она РИА Новости.

Употребление молока взрослой кошкой закончится диареей, отметила эксперт. К тому же молоко ведет к избыточному весу.

