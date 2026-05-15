Стало известно, сколько россиян едят колбасу

Больше половины россиян признались, что в их рационе часто присутствуют колбаса и другие продукты из ультрапереработанного мяса. Это следует из итогов опроса kp.ru.

© Газета.Ru

Согласно результатам исследования, 27% респондентов очень любят есть колбасу, сосиски и другие ультрапереработанные мясные продукты. Эти россияне поделились, что употребляют такую пищу ежедневно, а иногда даже по несколько раз в сутки. Еще 43% опрошенных отметили, что тоже достаточно часто едят колбасу и подобные продукты. Однако они это делают реже, по несколько раз в месяц.

Однако другие 13% россиян заявили, что употребляют пищу из ультрапереработанного мяса только по праздникам, поскольку осознают опасность таких продуктов. А еще 15% участников опроса признались, что вовсе не едят колбасу. Они раскрыли, что им становится тревожно из-за состава, указанного на этикетке товара.

Оставшиеся 2% респондентов проголосовали за вариант «другое».

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого предупреждала, что в день можно есть не более 40 граммов колбасы. При этом, по словам эксперта, продукт лучше всего употреблять вместе с овощами, в которых содержится большое количество антиоксидантов.