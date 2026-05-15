$73.1486.29

Сочно и вкусно: 5 необычных весенних рецептов с клубникой, шелковицей и черешней

WomanHit.ru

Пока первые сочные ягоды пахнут солнцем и счастьем, самое время делать с ними что-то интересное — клубника, шелковица и черешня прекрасны не только в десертах: из них получаются яркие салаты, холодные соусы, необычные намазки для тостов.

Пять необычных весенних рецептов с клубникой, шелковицей и черешней
© РИА Новости

Конечно, можно просто поглощать эти сочные витаминные ягоды килограммами, не заморачиваясь лишними телодвижениями на кухне, но ведь всегда любопытно попробовать нечто новое, правда? Шеф-повар Руслан Миронов дал простые рецепты с весенними ягодами, которые, несомненно, вдохновят вас на кулинарные подвиги и эксперименты.

Брускетта с клубникой, рикоттой и черным перцем

Ингредиенты:

  • Клубника — 250 г.
  • Рикотта — 200 г.
  • Хлеб чиабатта или багет — 1 шт.
  • Мед — 1 ч. л.
  • Черный перец свежемолотый — по вкусу.
  • Мята — несколько листьев.
  • Оливковое масло — немного для подачи.

Приготовление:

Хлеб слегка подсушите на сухой сковороде или в духовке. Рикотту смешайте с медом и намажьте на теплые ломтики, сверху выложите нарезанную клубнику, добавьте черный перец, немного мяты и пару капель оливкового масла.

Соус из черешни к мясу и сырам

Ингредиенты:

  • Черешня — 400 г.
  • Красный лук — 1 маленькая шт.
  • Бальзамический уксус — 2 ст. л.
  • Мед — 1 ст. л.
  • Соль — щепотка.
  • Тимьян — несколько листьев.

Приготовление:

Черешню освободите от косточек, лук мелко нарежьте и слегка обжарьте до мягкости. Добавьте черешню, мед, уксус и тимьян, готовьте около 15 минут до густоты. Такой соус неожиданно хорошо рифмуется с запеченным мясом, сырами и даже просто с теплым хлебом, а в холодильнике спокойно живет несколько дней.

Холодный десерт из шелковицы и йогурта

Ингредиенты:

  • Шелковица — 300 г.
  • Греческий йогурт — 400 г.
  • Мед — 2 ст. л.
  • Ваниль — по вкусу.
  • Орехи — горсть для подачи.

Приготовление:

Часть шелковицы слегка разомните вилкой с медом, в стаканы или баночки выложите слоями йогурт и ягоды, добавьте немного ванили. Сверху посыпьте орехами и уберите в холодильник хотя бы на полчаса. Получается что-то между легким чизкейком и летним завтраком.

Варенье из клубники с базиликом и лимоном

Ингредиенты:

  • Клубника — 1 кг.
  • Сахар — 500-600 г.
  • Лимон — 1 шт.
  • Базилик зеленый — небольшой пучок.

Приготовление:

Клубнику засыпьте сахаром и оставьте, пока не появится сок. Добавьте цедру и сок лимона, доведите до кипения и варите около 20 минут, периодически снимая пену. В самом конце добавьте мелко нарезанный базилик. Получается очень интересный десерт — особенно если потом есть его с изысканным сыром, например, голубым с плесенью.

Маринованная черешня

Ингредиенты:

  • Черешня — 500 г.
  • Вода — 250 мл.
  • Яблочный уксус — 100 мл.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Корица — 1 палочка.
  • Гвоздика — 2-3 шт.

Приготовление:

Черешню вымойте и разложите по чистым банкам. Воду, уксус, сахар и специи доведите до кипения и залейте ягоды горячим маринадом, после остывания уберите в холодильник минимум на сутки. Такая черешня отлично сочетается с мясом, паштетами, сыром и внезапно делает даже обычный ужин теплого летнего дня намного интереснее.