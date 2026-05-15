Пять необычных весенних рецептов с клубникой, шелковицей и черешней

Пока первые сочные ягоды пахнут солнцем и счастьем, самое время делать с ними что-то интересное — клубника, шелковица и черешня прекрасны не только в десертах: из них получаются яркие салаты, холодные соусы, необычные намазки для тостов.

Конечно, можно просто поглощать эти сочные витаминные ягоды килограммами, не заморачиваясь лишними телодвижениями на кухне, но ведь всегда любопытно попробовать нечто новое, правда? Шеф-повар Руслан Миронов дал простые рецепты с весенними ягодами, которые, несомненно, вдохновят вас на кулинарные подвиги и эксперименты.

Брускетта с клубникой, рикоттой и черным перцем

Ингредиенты:

Клубника — 250 г.

Рикотта — 200 г.

Хлеб чиабатта или багет — 1 шт.

Мед — 1 ч. л.

Черный перец свежемолотый — по вкусу.

Мята — несколько листьев.

Оливковое масло — немного для подачи.

Приготовление:

Хлеб слегка подсушите на сухой сковороде или в духовке. Рикотту смешайте с медом и намажьте на теплые ломтики, сверху выложите нарезанную клубнику, добавьте черный перец, немного мяты и пару капель оливкового масла.

Соус из черешни к мясу и сырам

Ингредиенты:

Черешня — 400 г.

Красный лук — 1 маленькая шт.

Бальзамический уксус — 2 ст. л.

Мед — 1 ст. л.

Соль — щепотка.

Тимьян — несколько листьев.

Приготовление:

Черешню освободите от косточек, лук мелко нарежьте и слегка обжарьте до мягкости. Добавьте черешню, мед, уксус и тимьян, готовьте около 15 минут до густоты. Такой соус неожиданно хорошо рифмуется с запеченным мясом, сырами и даже просто с теплым хлебом, а в холодильнике спокойно живет несколько дней.

Холодный десерт из шелковицы и йогурта

Ингредиенты:

Шелковица — 300 г.

Греческий йогурт — 400 г.

Мед — 2 ст. л.

Ваниль — по вкусу.

Орехи — горсть для подачи.

Приготовление:

Часть шелковицы слегка разомните вилкой с медом, в стаканы или баночки выложите слоями йогурт и ягоды, добавьте немного ванили. Сверху посыпьте орехами и уберите в холодильник хотя бы на полчаса. Получается что-то между легким чизкейком и летним завтраком.

Варенье из клубники с базиликом и лимоном

Ингредиенты:

Клубника — 1 кг.

Сахар — 500-600 г.

Лимон — 1 шт.

Базилик зеленый — небольшой пучок.

Приготовление:

Клубнику засыпьте сахаром и оставьте, пока не появится сок. Добавьте цедру и сок лимона, доведите до кипения и варите около 20 минут, периодически снимая пену. В самом конце добавьте мелко нарезанный базилик. Получается очень интересный десерт — особенно если потом есть его с изысканным сыром, например, голубым с плесенью.

Маринованная черешня

Ингредиенты:

Черешня — 500 г.

Вода — 250 мл.

Яблочный уксус — 100 мл.

Сахар — 2 ст. л.

Корица — 1 палочка.

Гвоздика — 2-3 шт.

Приготовление:

Черешню вымойте и разложите по чистым банкам. Воду, уксус, сахар и специи доведите до кипения и залейте ягоды горячим маринадом, после остывания уберите в холодильник минимум на сутки. Такая черешня отлично сочетается с мясом, паштетами, сыром и внезапно делает даже обычный ужин теплого летнего дня намного интереснее.