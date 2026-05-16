Какую еду нельзя хранить в пластиковых контейнерах

Далеко не все продукты одинаково хорошо переносят длительный контакт с пластиком. Причем проблема, как на них реагирует сам материал. «Рамблер» расскажет, какую еду не стоит хранить в. пластиковых контейнерах и почему.

Даже качественные пищевые контейнеры со временем изнашиваются. На поверхности появляются микроповреждения, пластик начинает удерживать ароматы, жир и красители. Со временем контейнер начинает впитывать запахи практически от любой пищи.

Разогрев еды в контейнере тоже влияет на вкус. Даже если контейнер подходит для микроволновки, постоянный нагрев постепенно ухудшает состояние пластика. Особенно тяжело материал переносит жирные сливочные соусы и масла.

Многие замечают, что через некоторое время еда начинает приобретать легкий «пластиковый» запах — особенно при повторном нагреве. Это обычно не опасно, но меняет вкус блюда.

Что нельзя в них хранить?

1. Горячую еду

Очень многие перекладывают в контейнер еду прямо со сковороды или кастрюли. Именно высокая температура сильнее всего разрушает пластик. Горячий жир и пар ускоряют износ материала, а крышка создает внутри влажную среду с конденсатом.

Кроме того, еда в таком контейнере остывает медленнее. Это особенно важно для густых блюд — например, рагу, пасты или супов. Они могут долго оставаться теплыми внутри даже после холодильника. Поэтому лучше сначала дать блюду немного остыть и только потом убирать его на хранение.

2. Кислые продукты

Маринады, блюда с уксусом, лимонным соком и большим количеством томатов тоже считаются не лучшими кандидатами для долгого хранения в пластике. Кислая среда постепенно воздействует на материал, особенно если контейнер старый и поцарапанный. Именно поэтому для маринадов, квашеных продуктов и томатных соусов намного лучше использовать стеклянные банки или контейнеры из стекла.

3. Зелень и салаты

Пластиковый контейнер кажется удобным вариантом для хранения зелени, но именно в герметичной среде листовые овощи быстро становятся влажными и мягкими. Особенно быстро «умирают»:

салатные листья;

укроп;

шпинат;

нарезанные огурцы.

Внутри образуется конденсат, а постоянная влажность ускоряет порчу. В результате зелень теряет текстуру, становится скользкой и начинает неприятно пахнуть значительно раньше, чем могла бы при более сухом хранении.

Когда контейнер пора выбрасывать?

Многие используют пластиковые контейнеры годами, хотя материал давно не пригоден для использовагия. Главные признаки, что контейнер пора заменить:

стойкий запах;

пожелтение;

мутность;

царапины внутри;

деформация крышки или стенок.

Такие поверхности начинают хуже отмываться и активнее удерживают остатки еды. Поэтому такие контейнеры можно смело заменять на новые, причем лучше на стеклянные. Стекло не впитывает запахи, легче переносит нагрев и не окрашивается специями.

