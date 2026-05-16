Пять кулинарных ошибок, которые вызывают вздутие

Иногда блюда, которые считаются полезными, вызывают тяжесть и вздутие сильнее фастфуда. Причина часто скрывается не в самих продуктах, а в сочетаниях ингредиентов, количестве клетчатки и способе приготовления. «Рамблер» разобрался, какие кулинарные ошибки чаще всего перегружают желудок.

Основные ошибки, вызывающие вздутие

1. Перебор «‎полезных» продуктов

Одна из самых частых ошибок — попытка собрать в одном блюде все полезные ингредиенты одновременно. Например, когда в блюдо для завтрака отправляются:

чиа;

лен;

псиллиум;

орехи;

сырые овощи;

хлебцы из семян.

По отдельности эти продукты обычно переносятся нормально. Но когда их слишком много в одном приеме пищи, еда становится очень тяжелой для переваривания. Особенно если обычно рацион более простой. Именно поэтому после «идеального ПП-завтрака» люди иногда чувствуют себя хуже, чем после обычного бутерброда.

2. Недоваренные бобовые

Фасоль, нут и чечевица часто вызывают тяжесть, потому что их неправильно готовят. Если бобовые плохо размягчились, они перевариваются заметно тяжелее. Особенно это касается фасоли и нута. Кроме того, многие забывают их замачивать, хотя именно это частично уменьшает вероятность вздутия. Разница между хорошо разваренной чечевицей и слегка жестким нутом для желудка очень заметна.

3. Излишки сырых овощей

Сырая капуста, горы зелени и овощные тарелки выглядят легко, но на практике большое количество сырой пищи часто переносится тяжелее приготовленной. Термическая обработка частично размягчает клетчатку. Поэтому тушеные овощи, запеченные кабачки или приготовленный шпинат многими воспринимаются легче, чем огромная миска сырого салата. Особенно это заметно вечером.

4. Быстро выпитые коктейли

Еще одна неочевидная причина — скорость. Большие коктейли и. смузи из фруктов, зелени и семян часто пьют буквально за пару минут. В результате желудок получает сразу большой объем густой клетчатки, что и приводит к вздутию в животе.

5. Слишком сложные сочетания ингредиентов

Иногда проблема не в конкретном продукте, а в перегруженности блюда. Например, когда в одном приеме пищи оказываются: жирная рыба, авокадо, хлебцы из семян, салат и ореховый соус. Каждый ингредиент сам по себе полезен, но вместе получается очень плотная по составу еда.

Почему вечером это ощущается сильнее?

К вечеру люди обычно успевают накопить усталость и за плечами остается несколько приемов пищи. Если на ужин добавить много сырой клетчатки, тяжелых соусов или большой объем еды, дискомфорт будет ощущаться сильнее. Именно поэтому один и тот же салат днем и вечером может переноситься совершенно по-разному.

Что обычно помогает от вздутия?

Есть одно простое правило: не пытаться сделать одно блюдо одновременно белковым, суперполезным, жирным и богатым клетчаткой. Чаще всего легче становится не от жестких ограничений, а от более простой еды и достаточного количества воды.

