Постные пирожки без замеса: тесто мешается ложкой за минуты
Домашняя выпечка — это не обязательно три часа у плиты и заляпанная мукой кухня. Тесто замешивается обычной ложкой прямо в миске буквально за пару минут. Пирожки получаются легкими, пористыми и не черствеют до следующего дня, рассказывает Наталья Калнина.
Для теста:
- пшеничная мука — 400 г;
- теплая вода — 300-350 мл (примерно 35–40 °C, чтобы дрожжи не сварились);
- сухие дрожжи — 7 г (один пакетик);
- сахар — 1 ст. л.;
- соль — 1 ч. л. без горки.
Для начинки:
- отварной рис — 150 г;
- маринованные огурцы — 3-4 шт.;
- репчатый лук — 1 шт.;
- растительное масло — для обжарки и фритюра.
Идея для разнообразия: рис с огурцом — это лишь один из вариантов. Сюда отлично подойдет тушеная капуста, картошка с луком, грибы или сладкие яблоки.
Как готовить?
Замешиваем тесто. Просеиваем в миску муку, всыпаем сахар, соль и дрожжи. Наливаем теплую воду. Тесто должно получиться очень мягким и липким. Чтобы пирожки вышли нежными, муки больше не добавляем, а вымешиваем массу ложкой.
Накрываем миску полотенцем и оставляем в тепле на 30-40 минут. За это время дрожжи сработают, клейковина набухнет, и тесто станет очень пористым.
Пока тесто растет, мелко режем лук и огурцы, обжариваем их на масле и смешиваем с вареным рисом. Когда тесто поднимется, слегка обминаем его ложкой и даем подойти еще раз. Скалка нам не понадобится. Обильно смазываем руки и стол растительным маслом — муку сейчас использовать нельзя, иначе забьем нежное тесто. Отщипываем масляными руками кусочки, делаем лепешки, выкладываем начинку и аккуратно защипываем края.
Жарим пирожки в хорошо разогретом масле с двух сторон до красивой золотистой корочки. Как сохранить их мягкими? Когда пирожки немного остынут, переложите их в кастрюлю и накройте крышкой или заверните в чистое полотенце. Так они дольше останутся мягкими. В пластиковый пакет их лучше не прятать — они быстро отсыреют.
Это отличный рабочий вариант для дней, когда ценишь свое время. Несколько движений ложкой — и на столе тарелка пышной домашней выпечки.
