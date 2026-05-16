Постные пирожки без замеса: тесто мешается ложкой за минуты

Домашняя выпечка — это не обязательно три часа у плиты и заляпанная мукой кухня. Тесто замешивается обычной ложкой прямо в миске буквально за пару минут. Пирожки получаются легкими, пористыми и не черствеют до следующего дня, рассказывает Наталья Калнина.

Для теста:

пшеничная мука — 400 г;

теплая вода — 300-350 мл (примерно 35–40 °C, чтобы дрожжи не сварились);

сухие дрожжи — 7 г (один пакетик);

сахар — 1 ст. л.;

соль — 1 ч. л. без горки.

Для начинки:

отварной рис — 150 г;

маринованные огурцы — 3-4 шт.;

репчатый лук — 1 шт.;

растительное масло — для обжарки и фритюра.

Идея для разнообразия: рис с огурцом — это лишь один из вариантов. Сюда отлично подойдет тушеная капуста, картошка с луком, грибы или сладкие яблоки.

Как готовить?

Замешиваем тесто. Просеиваем в миску муку, всыпаем сахар, соль и дрожжи. Наливаем теплую воду. Тесто должно получиться очень мягким и липким. Чтобы пирожки вышли нежными, муки больше не добавляем, а вымешиваем массу ложкой.

Накрываем миску полотенцем и оставляем в тепле на 30-40 минут. За это время дрожжи сработают, клейковина набухнет, и тесто станет очень пористым.

Пока тесто растет, мелко режем лук и огурцы, обжариваем их на масле и смешиваем с вареным рисом. Когда тесто поднимется, слегка обминаем его ложкой и даем подойти еще раз. Скалка нам не понадобится. Обильно смазываем руки и стол растительным маслом — муку сейчас использовать нельзя, иначе забьем нежное тесто. Отщипываем масляными руками кусочки, делаем лепешки, выкладываем начинку и аккуратно защипываем края.

Жарим пирожки в хорошо разогретом масле с двух сторон до красивой золотистой корочки. Как сохранить их мягкими? Когда пирожки немного остынут, переложите их в кастрюлю и накройте крышкой или заверните в чистое полотенце. Так они дольше останутся мягкими. В пластиковый пакет их лучше не прятать — они быстро отсыреют.

Это отличный рабочий вариант для дней, когда ценишь свое время. Несколько движений ложкой — и на столе тарелка пышной домашней выпечки.

