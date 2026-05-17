Старый салат, который снова вернулся на столы

Хорошие рецепты живут долго и легко переживают моду. Один из таких — салат, который называют «кремлевской хряпой». О нем многие раньше даже не слышали, пока он не всплывал в разговорах у родственников или в старых кулинарных подборках. А ведь когда-то эта закуска вполне уверенно стояла на праздничных столах, уверяют «»Едим Дома» с Юлией Высоцкой».

Сейчас к нему часто возвращаются из простой бытовой логики: осталась половина кочана капусты после борща или рагу — и уже понятно, что из нее будет. Особенно если квасить не хочется или не получается. Получается быстрый способ добавить в рацион что-то овощное и заодно получить запас витаминов на пару дней вперед.

Основа салата довольно простая: белокочанная капуста, свекла, морковь и репчатый лук. Капусты берется около килограмма, свеклы примерно 450 граммов, моркови 250 граммов и две луковицы. Овощи готовятся без сложностей: капусту шинкуют как можно тоньше, свеклу и морковь натирают на терке для корейской моркови, лук режут полукольцами. Все это складывается в одну большую миску и хорошо перемешивается.

Отдельно готовится маринад. В кастрюле соединяют воду, соль, сахар, уксус 9% и подсолнечное масло. Смесь доводят до кипения и сразу заливают ею овощи. После этого салат еще раз перемешивают, дают остыть и отправляют в холодильник минимум на двое суток.

За это время он хорошо настаивается и становится ярче по вкусу. Хранится несколько дней и, как отмечают те, кто его готовит, со временем даже раскрывается лучше. Именно поэтому его часто делают сразу «с запасом» — в большой миске, чтобы точно хватило не на один вечер.

