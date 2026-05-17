Что можно приготовить из одуванчиков

У одуванчика пик цветения. Потомственная травница Мария Дьяченко рассказала, как его можно использовать и какую пользу организму одуванчик принесет.

© Вечерняя Москва

Одуванчик, по словам Марии, ценный дикорос. Так называются все растения, которые могут жить и развиваться без участия человека. То есть нам не нужно их высаживать, поливать, ждать урожая. Можно просто собрать и пользоваться их полезными свойствами.

«В мае поля покрываются желтыми цветами. Собирать их, конечно, надо. Главное, делать это вдали от дорог и тех мест, куда могут попадать вредные загрязнения», — советует Мария.

Молодые нежные листики одуванчика в небольшом количестве можно добавлять в салаты. В небольшом потому, что они горчат. А цветы одуванчика украсят салат. Ароматные, желтые лепестки содержат нектар и пыльцу. На вкус они довольно сладкие. Благодаря этому же свойству из них часто делают так называемый цветочный мед.

«Возьмите килограмм бутонов одуванчиков, залейте их кипящим сладким сиропом, несколько минут поварите, — делится рецептом Мария. — Потом бутоны следует отжать и выкинуть. В итоге у вас получится сироп с пыльцой одуванчиков. По вкусу он немного напоминает ранний весенний мед».

Некоторые хозяйки, чтобы этот десерт был погуще, добавляют какой-нибудь желирующий агент. Получается одуванчиковое желе. Одуванчиковым медом можно поливать творог, пирожные. Его добавляют в чай.

«Еще одуванчики можно посушить — но именно в сушилке, — подчеркивает Мария. — Если вы просто, как большинство трав, разложите эти цветы на крыше, они дозреют и распушатся. Желтенькие корзиночки одуванчика будут красиво смотреться в зимнем чае с малиной, смородиной, мятой, ромашкой».

Как плести венок

Возьмите два цветка одуванчика и перекрестите их стебли. Добавьте третий одуванчик и оберните его стебель вокруг стеблей первых двух. Важно слегка натягивать стебли, чтобы венок получался плотным и аккуратным. Не оставляйте больших зазоров между цветками. Продолжайте добавлять новые одуванчики, оборачивая их стебли вокруг предыдущих.

Вкус и польза

Одуванчиковый мед используется для оздоровления печени, профилактики простудных заболеваний, улучшения пищеварения. Употребляют его с чаем и молоком (по 1 чайной ложке 3 раза в день), намазывают на блины, гренки, добавляют в выпечку.

Классический рецепт

Вам понадобится: 2 стакана воды, 300 г цветочных корзинок, 1 лимон, 1 кг сахара.

Освободите цветки от стебельков и зеленых розеток, промойте и высушите; 300 г очищенных головок поместите в кастрюлю, залейте половиной воды и кипятите три минуты; В полученный цветочный отвар добавьте лимон без кожицы, нарезанный на маленькие ломтики; Нужно, чтобы в таком виде отвар настоялся 6–8 часов. Из оставшейся воды и сахара сварите сироп; Настой процедите и влейте в сахарный сироп; Варите 25–30 минут на слабом огне. Готовый мед разлейте по банкам — заранее простерилизованным, и закатайте как варенье.

Также «Вечерняя Москва» узнала у шеф-повара Алексея Логинова, как приготовить шарлотку по классическому рецепту наших бабушек.