Добавим в суп и кофе: пчеловод рассказал, как правильно использовать мед

День пчел отмечают ежегодно 20 мая. Москвичка Ольга Кулажонок занимается пчеловодством, несмотря на аллергию на пчелиный яд. Она рассказала «Вечерней Москве», какие медовые продукты полезны для человека.

Ольга родилась и выросла в Москве. Раньше о занятии пчеловодством даже не думала.

— Однажды моему мужу коллега, у которого были свои пчелы, подарил на день рождения баночку меда со своей пасеки. Он настолько нам понравился, что мы приобрели еще баночку и подумали, что было бы неплохо завести пчел у себя, — делится Ольга Кулажонок. Так у девушки на даче появились первые ульи.

— Я знала, что у меня есть аллергия на пчелиный яд. Когда мы изучали тему пчеловодства, выяснили, что есть разные породы пчел: как агрессивные, так и миролюбивые. Именно таких дружелюбных пчелок мы и решили завести. Но это, к сожалению, полностью от укусов не спасло. Первый год работать было тяжело, отеки от укусов не сходили долго. Но я все равно продолжала изучать ремесло, — делится Ольга Кулажонок.

Сначала сбор меда был просто хобби. Потом Ольга поняла, что увлечение постепенно превратилось в еще одну работу.

— Тогда мы с супругом решили, что хотим рискнуть и заняться пчеловодством полноценно. Так мы уехали из Москвы в Коломну. Поэтому живем теперь здесь, развиваем свою пасеку, — рассказывает Ольга Кулажонок. — Пчелы — невероятные создания. Они делают 11 разных продуктов. Мед — самый популярный, его можно собрать больше всего. Но он по своей ценности находится на самой низкой строчке. Каждый последующий будет более полезным для человека. И его сложнее собрать. Например, пыльца и перга — это польза трав и растений. Этим лечили наши бабушки и дедушки. Забрусом тоже убирали зубную боль. А прополис — это природный антибиотик-антисептик. Когда мы болеем, это незаменимое средство при ангине, при боли в горле, насморке, кашле.

Не только сладость

Ольга Кулажонок отмечает, что прополис (или пчелиный клей) работает как природный антисептик. Его принимают при болезнях горла. Однако перед его употреблением лучше проконсультироваться с врачом.

Для хорошего зрения

Очистите морковь и апельсин, измельчите их вместе с яблоками. По желанию сок можно отжать через марлю. Перелейте в удобную емкость для хранения, добавьте куркуму и мед и перемешайте до однородной массы.

Десертное масло

Лимоны тщательно помойте (можно ошпарить кипятком) и измельчите вместе с кожурой. Далее смешайте измельченные лимоны и сливочное масло комнатной температуры до однородности. После добавьте в смесь пару чайных ложек меда. Еще раз перемешайте до однородной массы, и все готово.

Будешь как огурчик

Мед помогает выведению алкоголя из организма за счет большого содержания фруктозы. Поэтому при похмелье можно делать напитки на основе меда, например, воду с лимоном и медом, чай с молоком и медом. Можно смешать молоко, банан и мед (1 стакан молока, 1 банан, 1 столовая ложка меда).

Кофе вместо чая

Сварите кофе, дайте ему настояться. В отдельной емкости разомните халву вилкой до состояния крошки, добавьте мед и теплое молоко. Все взбейте до однородной массы. Влейте в сваренный кофе, еще раз все перемешайте. По желанию можно добавить щепотку корицы.

В суп добавим

С медом бывают не только десерты, но и супы. Например, томатный суп с медом и имбирем. Измельчите томаты блендером. В сотейнике обжарьте лук до золотистой корочки, затем добавьте измельченный чесноки томаты в собственном соку. Доведите суп до кипения и убавьте огонь. После забросьте все остальное: мелко рубленный острый перец, лавровый лист, соль и перец по вкусу, сухой базилик, кубики помидоров без семян и в самом конце — тонкую соломку корня имбиря и мед. Перемешайте суп и оставьте его на несколько минут, чтобы специи дали аромат.

ПОМОЖЕТ ИММУНИТЕТУ

Пчеловод Ольга Кулажонок поделилась необычными полезными рецептами, которые придутся кстати во время болезни.