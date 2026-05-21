Садовод объяснил, как выбрать вкусную и безопасную клубнику

Клубника - одна из самых популярных ягод у россиян в летний сезон. На что обратить внимание при покупке, чтобы выбрать вкусную и безопасную для здоровья ягоду, рассказал aif.ru председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.

По словам специалиста, хорошая садовая земляника (клубника) будет вкусно пахнуть и красиво выглядеть. Ягода должна быть целой, не гнилой, не кривобокой, без трещин. Эксперт призвал не бояться пробовать ягоду на рынке, но обязательно мыть ее перед употреблением. Для этого стоит брать с собой бутылочку воды.

Специалист подчеркнул, что визуально определить наличие химикатов в ягоде невозможно.

"Это дело лабораторного анализа. А нитратомеры и прочие втычки - это игрушки для тех, кто хочет поиграться", - прокомментировал эксперт.

Главным правилом безопасности Туманов назвал умеренность в потреблении. По его словам, даже если в ягоде остались вредные вещества, опасаться стоит только при чрезмерном поедании.

"Если вы съедите полкило - наелись и все нормально. Если съедите ведро - расстройство желудка будет, даже если ягода идеальная. Следите за дозой. Это касается и детей: дали несколько ягодок, они получили удовольствие - ничего страшного", - подытожил эксперт.

Сам специалист предпочитает ягоду с собственного участка: так он уверен в ее происхождении.