Блюда из фасоли на любой вкус: топ-9 проверенных рецептов

Фасоль, чечевица, нут и другие бобовые — одни из самых полезных продуктов. Они содержат пребиотические волокна, которые стимулируют рост полезных бактерий в кишечнике и способствуют долголетию. «Лента.ру» собрала девять проверенных, сытных и быстрых в приготовлении рецептов салатов из фасоли — как из консервированной зерновой, так и из стручковой свежей или замороженной.

Салаты из консервированной зерновой фасоли

Салат с фасолью, языком и осетинским сыром

Этот сытный салат собрал все яркие акценты южной кухни: ароматные травы и специи, солоновато-сливочный осетинский сыр и нежный говяжий язык. Как рассказал «Ленте.ру» полуфиналист национального гастрономического конкурса «Лавры» бренд-шеф ресторана Dan во Владикавказе Казбек Остаев, важную роль в блюде играет баланс ингредиентов и ароматная сметанная заправка.

Ингредиенты:

консервированная фасоль — 1 банка;

отварной говяжий язык — 200 граммов;

осетинский сыр — 150 граммов;

красный лук — 1 штука;

помидоры — 150 граммов;

кинза — по вкусу;

чеснок — 1 маленький зубчик.

Для заправки:

сметана — 3 столовые ложки;

грецкие орехи (измельченные) — 1 столовая ложка;

чеснок — 1 зубчик;

хмели-сунели — по вкусу;

соль, черный перец — по вкусу;

винный уксус или соус наршараб — 0,5 чайной ложки.

Способ приготовления

Говяжий язык отварите в подсоленной кипящей воде с добавлением перца горошком, лаврового листа и зелени — петрушки или кинзы — около трех часов. И нарежьте его соломкой или небольшими кубиками. С фасоли слейте жидкость и промойте ее. Осетинский сыр раскрошите руками или натрите на крупной терке. Красный лук нарежьте тонкими перьями. «Если лук кажется слишком резким, обдайте его кипятком — вкус станет мягче», — отметил эксперт. Помидоры нарежьте средним кубиком. Измельчите кинзу. Для заправки соедините сметану, орехи, чеснок, специи и немного уксуса или наршараба и перемешайте до однородности. Заправьте салат и аккуратно перемешайте. «Салату обязательно дайте постоять десять минут. За это время он пропитается, и вкус станет гораздо ярче», — посоветовал Казбек Остаев.

Винегрет с красной фасолью

Блюдо отлично подойдет как для будничного обеда, так и для праздничного застолья.

Ингредиенты:

свекла — 1 штука;

морковь — 1 штука;

картофель — 3–4 клубня;

квашеная капуста — 2 столовые ложки;

репчатый лук — 1 штука;

консервированная красная фасоль — 0,5 банки;

растительное масло — 2 столовые ложки;

зелень (укроп, петрушка) — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

Морковь, свеклу и картофель отварите в подсоленной воде до готовности, остудите и очистите. Овощи нарежьте кубиками и выложите в салатник. Лук нарежьте полукольцами. Добавьте к овощам лук, фасоль (предварительно слив жидкость), мелко нарезанную зелень, перец и соль. Заправьте винегрет растительным маслом и тщательно перемешайте. Подавайте, украсив веточками зелени.

Совет: чтобы свекла не окрасила другие овощи в розовый цвет, нарежьте ее отдельно и перемешайте с маслом перед соединением с остальными ингредиентами винегрета.

Пестрый салат из бобовых

Универсальный салат одинаково хорош и в холодном виде, и в горячем — в качестве сытного гарнира к мясу.

Ингредиенты:

красная фасоль — 1/3 стакана;

белая фасоль — 1/3 стакана;

горох (сухой) — 1/3 стакана;

консервированная кукуруза — 1/3 банки;

грецкие орехи (ядра) — 3 столовые ложки;

репчатый лук — 1 штука;

красный молотый перец — по вкусу;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

Красную и белую фасоль, горох переберите, тщательно промойте и по отдельности замочите в холодной воде на три-четыре часа. Затем поменяйте воду на свежую и отварите фасоль и горох до готовности (каждый вид отдельно). Репчатый лук очистите, вымойте, нарежьте пять-семь колец (для украшения), остальной лук мелко порубите. Отварные фасоль и горох соедините в одной кастрюле, добавьте рубленый лук, дайте закипеть, посолите и, проварив семь минут, переложите в миску и охладите. Ядра грецких орехов истолчите (не в муку, а на небольшие кусочки). Добавьте толченые орехи и консервированную кукурузу (без жидкости) в миску с фасолью и горохом. Затем поперчите, при необходимости досолите и аккуратно размешайте деревянной ложкой, стараясь не нарушить целостности зерен. Готовый салат переложите в сервировочную посуду и украсьте кольцами лука.

Салат из томатов и белой фасоли

Это легкая закуска из томатов, фаршированных белой фасолью, грибами и чесноком. Лимонный сок и оливковое масло придают сочность, а зелень — свежий аромат.

Ингредиенты:

томаты — 8 штук;

консервированная белая фасоль — 1 банка;

чеснок — 1–2 зубчика;

маринованные шампиньоны — 50 граммов;

оливковое масло — 1 столовая ложка;

рубленая петрушка (или кинза) — 2 столовые ложки;

сок лимона — 1 столовая ложка;

черный перец свежемолотый — по вкусу;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

Томаты вымойте, срежьте верхушки и сохраните их. Из томатов удалите семена и положите их вниз отверстием на бумажную салфетку, чтобы стекла лишняя жидкость. Из банки с фасолью слейте жидкость, фасоль промойте. Чеснок очистите и пропустите через пресс. Шампиньоны нарежьте тонкими ломтиками. Верхушки томатов нарежьте на маленькие кусочки и поместите в миску. Добавьте в миску фасоль, чеснок, грибы, оливковое масло, сок лимона и половину измельченной петрушки (или кинзы). Приправьте солью и молотым перцем, хорошо перемешайте. Приготовленной смесью нафаршируйте томаты. Поместите фаршированные томаты в холодильник для усиления вкуса и аромата (минимум на 20–30 минут). При подаче выложите на блюдо или порционные тарелки, украсьте оставшейся зеленью петрушки (или кинзы).

Совет: для более богатого вкуса можно добавить в начинку щепотку сушеного орегано или базилика.

Лобио c консервированной фасолью

Лобио — грузинский салат, который готовится из красной фасоли с грецкими орехами, кинзой и чесночно-ореховой заправкой.

Ингредиенты:

консервированная красная фасоль — 2 банки (по 400 граммов);

грецкие орехи — 100 граммов;

репчатый лук — 1–2 штуки;

чеснок — 2-4 зубчика;

кинза — 1 большой пучок;

растительное масло — 2–3 столовые ложки;

хмели-сунели — 1 чайная ложка;

винный уксус — 1–2 столовые ложки;

соль, черный и острый перец — по вкусу.

Способ приготовления

Фасоль откиньте на дуршлаг, промойте и дайте стечь жидкости. Лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Грецкие орехи слегка подсушите на сухой сковороде, затем измельчите ножом или в блендере на небольшие кусочки. Чеснок очистите. Кинзу мелко порубите. Для заправки: разотрите чеснок с солью, добавьте орехи и уксус. Перемешайте до состояния пасты. В большой миске соедините фасоль, обжаренный лук, кинзу и орехово-чесночную пасту. Добавьте хмели-сунели, черный и острый перец по вкусу. Аккуратно перемешайте деревянной ложкой, слегка разминая часть фасоли для густоты. Накройте миску и уберите в холодильник на один-два часа. Перед подачей переложите лобио в сервировочную посуду, посыпьте рублеными орехами и украсьте веточкой кинзы. Подавайте с лавашом или свежим хлебом.

Совет: чем дольше лобио настаивается в холодильнике, тем ярче становится его вкус. Идеально — оставить на ночь.

Салаты из стручковой фасоли

Зеленый салат со стручковой фасолью и бобами эдамаме

Он получается хрустящим, свежим и с легкой кисло-сладкой ноткой — идеальный вариант для весны. В разговоре с «Лентой.ру» полуфиналист национального гастрономического конкурса «Лавры», су-шеф ресторана «Вино и Мясо» в Ижевске Константин Исупов обратил внимание, что блюдо отлично подойдет тем, кто следит за фигурой и предпочитает сбалансированное питание.

Ингредиенты:

микс салата — 50 граммов;

салат романо — 50 граммов;

бобы эдамаме (бланшированные) — 40 граммов;

авокадо — 80 граммов;

стручковая фасоль — 60 граммов;

огурцы — 40 граммов;

семена тыквы (обжаренные) — 15 граммов;

семена льна (обжаренные) — 15 граммов.

Для заправки:

лимонный сок — 2 чайные ложки;

мед — 1 столовая ложка;

дижонская горчица — 2 чайные ложки;

растительное масло — 2,5 столовые ложки.

Способ приготовления

Микс салата промойте и обсушите. Романо порвите руками, убрав жесткие части. Добавьте бланшированные эдамаме и разрезанную пополам стручковую фасоль. Авокадо очистите и нарежьте сегментами. Огурцы нарежьте кружочками и на минуту замочите в ледяной воде — так они станут еще более хрустящими. Для заправки соедините лимонный сок, мед, дижонскую горчицу и взбейте смесь блендером. Затем тонкой струйкой влейте растительное масло, продолжая взбивать до загустения. Полейте салат медово-горчичной заправкой и перемешайте. Посыпьте обжаренными семенами льна и тыквы.

Салат из фасоли с курицей

Это простой, сытный салат, который заправляется майонезом.

Ингредиенты:

замороженная зеленая стручковая фасоль — 1 пачка (примерно 400–450 граммов);

маслины без косточек — 1 банка;

копченая куриная грудка — 1 штука;

репчатый лук — 1–2 луковицы;

растительное масло — 1 столовая ложка;

майонез — 50–100 граммов;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

Куриную грудку нарежьте небольшими кубиками. Маслины нарежьте тонкими кольцами или половинками. Лук мелко нарежьте и обжарьте на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета. Добавьте в сковороду замороженную стручковую фасоль, посолите и обжарьте вместе с луком до готовности фасоли. Затем остудите. В салатнике соедините все ингредиенты: фасоль с луком, маслины и куриную грудку. Заправьте майонезом и аккуратно перемешайте. При желании можно украсить зеленью или оставить маслины целиком для подачи.

Совет: если вы хотите сделать салат более легким, замените майонез на греческий йогурт или сметану с добавлением горчицы.

Салат с тунцом, яйцом и стручковой фасолью

Это легкое, но при этом питательное блюдо, которое популярно на юге Италии. Рецепт идеально подходит для жаркого лета, когда хочется чего-то свежего.

Ингредиенты:

крупные яйца — 5 штук;

зеленая стручковая фасоль — 450 граммов;

оливковое масло extra virgin — 6 столовых ложек;

бальзамический уксус — 3 столовые ложки;

соль — одна четвертая чайной ложки;

свежемолотый черный перец — одна четвертая чайной ложки;

консервированный тунец (сок слить) — 340 граммов;

листья мяты (мелко порубить) — пригоршня.

Способ приготовления

Яйца положите в большую кастрюлю и залейте водой, чтобы она покрывала их на два с половиной сантиметра. Накройте крышкой, доведите до кипения на сильном огне и варите шесть минут на среднем огне. Слейте воду и остудите яйца под струей холодной воды. Очистите от скорлупы и мелко нарежьте. В кастрюле доведите подсоленную воду до кипения на сильном огне. Положите в нее зеленую стручковую фасоль и варите до состояния аль денте — около пяти минут. Слейте воду, остудите фасоль и нарежьте кусочками длиной чуть больше сантиметра. В маленькой баночке с крышкой смешайте оливковое масло, бальзамический уксус, соль и перец. Хорошенько встряхните до получения однородной эмульсии. Выложите тунца горкой в большую неглубокую миску. Разложите вокруг него нарезанные яйца, а затем — также по кругу — нарезанную стручковую фасоль. Перед подачей посыпьте салат мелко порубленной мятой и сбрызните заправкой из баночки.

Совет: для более насыщенного вкуса можно добавить в заправку немного лимонного сока или мелко натертый зубчик чеснока.

Нисуаз

Эффектный многослойный средиземноморский салат для летнего стола.

Ингредиенты:

стручковая фасоль — 450 граммов;

помидоры — 3–4 штуки;

салат-латук — 1 кочан;

картофель — 4–5 штук

консервированный тунец — 150–170 граммов;

маслины без косточек — 60–80 граммов;

яйца вкрутую — 2–3 штуки;

филе анчоусов — 6–12 штук.

Для картофельного салата:

пряная зелень (петрушка, укроп) — 2–3 столовые ложки;

вино белое сухое — 4 столовые ложки;

бульон — 2 столовые ложки;

уксус винный — 2 столовые ложки;

горчица — 1 чайная ложка;

масло оливковое — 6 столовых ложек;

соль, перец — по вкусу.

Для французской заправки:

уксус винный — 0,5–2 столовые ложки;

масло оливковое — 6 столовых ложек;

соль, перец, горчица — по вкусу.

Способ приготовления

Приготовьте картофельный салат. Для этого отварите клубни в мундире, затем очистите и нарежьте ломтиками. Полейте смесью вина и бульона. В миске смешать уксус, горчицу, соль, затем по каплям добавить масло. Заправить картофель. Фасоль отварите в кипящей подсоленной воде три-пять минут, затем переложить в ледяную воду. Остудите и нарежьте. Приготовьте французскую заправку. Для этого смешать все необходимые ингредиенты из списка в банке и энергично потрясти 30 секунд. Соберите салат. Листья латука выложите на дно и по краям глубокой миски. На дно выложите картофель, сверху фасоль, нарезанные ломтики помидоров, кусочки тунца, половинки маслин и порубленные яйца и анчоусы. Полейте заправкой, перемешайте и посыпать зеленью.

Совет: собирайте салат непосредственно перед подачей, чтобы листья оставались хрустящими.