Блюда из фасоли на любой вкус: топ-9 проверенных рецептов

Салаты из фасоли. Топ-9 проверенных рецептов со стручковой и с консервированной фасолью
Фасоль, чечевица, нут и другие бобовые — одни из самых полезных продуктов. Они содержат пребиотические волокна, которые стимулируют рост полезных бактерий в кишечнике и способствуют долголетию. «Лента.ру» собрала девять проверенных, сытных и быстрых в приготовлении рецептов салатов из фасоли — как из консервированной зерновой, так и из стручковой свежей или замороженной.
Салаты из консервированной зерновой фасоли
Салат с фасолью, языком и осетинским сыром
Этот сытный салат собрал все яркие акценты южной кухни: ароматные травы и специи, солоновато-сливочный осетинский сыр и нежный говяжий язык. Как рассказал «Ленте.ру» полуфиналист национального гастрономического конкурса «Лавры» бренд-шеф ресторана Dan во Владикавказе Казбек Остаев, важную роль в блюде играет баланс ингредиентов и ароматная сметанная заправка.
Ингредиенты:
- консервированная фасоль — 1 банка;
- отварной говяжий язык — 200 граммов;
- осетинский сыр — 150 граммов;
- красный лук — 1 штука;
- помидоры — 150 граммов;
- кинза — по вкусу;
- чеснок — 1 маленький зубчик.
Для заправки:
- сметана — 3 столовые ложки;
- грецкие орехи (измельченные) — 1 столовая ложка;
- чеснок — 1 зубчик;
- хмели-сунели — по вкусу;
- соль, черный перец — по вкусу;
- винный уксус или соус наршараб — 0,5 чайной ложки.
Способ приготовления
- Говяжий язык отварите в подсоленной кипящей воде с добавлением перца горошком, лаврового листа и зелени — петрушки или кинзы — около трех часов. И нарежьте его соломкой или небольшими кубиками.
- С фасоли слейте жидкость и промойте ее.
- Осетинский сыр раскрошите руками или натрите на крупной терке.
- Красный лук нарежьте тонкими перьями. «Если лук кажется слишком резким, обдайте его кипятком — вкус станет мягче», — отметил эксперт.
- Помидоры нарежьте средним кубиком.
- Измельчите кинзу.
- Для заправки соедините сметану, орехи, чеснок, специи и немного уксуса или наршараба и перемешайте до однородности.
- Заправьте салат и аккуратно перемешайте. «Салату обязательно дайте постоять десять минут. За это время он пропитается, и вкус станет гораздо ярче», — посоветовал Казбек Остаев.
Винегрет с красной фасолью
Блюдо отлично подойдет как для будничного обеда, так и для праздничного застолья.
Ингредиенты:
- свекла — 1 штука;
- морковь — 1 штука;
- картофель — 3–4 клубня;
- квашеная капуста — 2 столовые ложки;
- репчатый лук — 1 штука;
- консервированная красная фасоль — 0,5 банки;
- растительное масло — 2 столовые ложки;
- зелень (укроп, петрушка) — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Морковь, свеклу и картофель отварите в подсоленной воде до готовности, остудите и очистите.
- Овощи нарежьте кубиками и выложите в салатник.
- Лук нарежьте полукольцами.
- Добавьте к овощам лук, фасоль (предварительно слив жидкость), мелко нарезанную зелень, перец и соль.
- Заправьте винегрет растительным маслом и тщательно перемешайте.
- Подавайте, украсив веточками зелени.
Совет: чтобы свекла не окрасила другие овощи в розовый цвет, нарежьте ее отдельно и перемешайте с маслом перед соединением с остальными ингредиентами винегрета.
Пестрый салат из бобовых
Универсальный салат одинаково хорош и в холодном виде, и в горячем — в качестве сытного гарнира к мясу.
Ингредиенты:
- красная фасоль — 1/3 стакана;
- белая фасоль — 1/3 стакана;
- горох (сухой) — 1/3 стакана;
- консервированная кукуруза — 1/3 банки;
- грецкие орехи (ядра) — 3 столовые ложки;
- репчатый лук — 1 штука;
- красный молотый перец — по вкусу;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Красную и белую фасоль, горох переберите, тщательно промойте и по отдельности замочите в холодной воде на три-четыре часа.
- Затем поменяйте воду на свежую и отварите фасоль и горох до готовности (каждый вид отдельно).
- Репчатый лук очистите, вымойте, нарежьте пять-семь колец (для украшения), остальной лук мелко порубите.
- Отварные фасоль и горох соедините в одной кастрюле, добавьте рубленый лук, дайте закипеть, посолите и, проварив семь минут, переложите в миску и охладите.
- Ядра грецких орехов истолчите (не в муку, а на небольшие кусочки).
- Добавьте толченые орехи и консервированную кукурузу (без жидкости) в миску с фасолью и горохом.
- Затем поперчите, при необходимости досолите и аккуратно размешайте деревянной ложкой, стараясь не нарушить целостности зерен.
- Готовый салат переложите в сервировочную посуду и украсьте кольцами лука.
Салат из томатов и белой фасоли
Это легкая закуска из томатов, фаршированных белой фасолью, грибами и чесноком. Лимонный сок и оливковое масло придают сочность, а зелень — свежий аромат.
Ингредиенты:
- томаты — 8 штук;
- консервированная белая фасоль — 1 банка;
- чеснок — 1–2 зубчика;
- маринованные шампиньоны — 50 граммов;
- оливковое масло — 1 столовая ложка;
- рубленая петрушка (или кинза) — 2 столовые ложки;
- сок лимона — 1 столовая ложка;
- черный перец свежемолотый — по вкусу;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Томаты вымойте, срежьте верхушки и сохраните их. Из томатов удалите семена и положите их вниз отверстием на бумажную салфетку, чтобы стекла лишняя жидкость.
- Из банки с фасолью слейте жидкость, фасоль промойте.
- Чеснок очистите и пропустите через пресс.
- Шампиньоны нарежьте тонкими ломтиками.
- Верхушки томатов нарежьте на маленькие кусочки и поместите в миску.
- Добавьте в миску фасоль, чеснок, грибы, оливковое масло, сок лимона и половину измельченной петрушки (или кинзы).
- Приправьте солью и молотым перцем, хорошо перемешайте.
- Приготовленной смесью нафаршируйте томаты.
- Поместите фаршированные томаты в холодильник для усиления вкуса и аромата (минимум на 20–30 минут).
- При подаче выложите на блюдо или порционные тарелки, украсьте оставшейся зеленью петрушки (или кинзы).
Совет: для более богатого вкуса можно добавить в начинку щепотку сушеного орегано или базилика.
Лобио c консервированной фасолью
Лобио — грузинский салат, который готовится из красной фасоли с грецкими орехами, кинзой и чесночно-ореховой заправкой.
Ингредиенты:
- консервированная красная фасоль — 2 банки (по 400 граммов);
- грецкие орехи — 100 граммов;
- репчатый лук — 1–2 штуки;
- чеснок — 2-4 зубчика;
- кинза — 1 большой пучок;
- растительное масло — 2–3 столовые ложки;
- хмели-сунели — 1 чайная ложка;
- винный уксус — 1–2 столовые ложки;
- соль, черный и острый перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Фасоль откиньте на дуршлаг, промойте и дайте стечь жидкости.
- Лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.
- Грецкие орехи слегка подсушите на сухой сковороде, затем измельчите ножом или в блендере на небольшие кусочки.
- Чеснок очистите. Кинзу мелко порубите.
- Для заправки: разотрите чеснок с солью, добавьте орехи и уксус. Перемешайте до состояния пасты.
- В большой миске соедините фасоль, обжаренный лук, кинзу и орехово-чесночную пасту. Добавьте хмели-сунели, черный и острый перец по вкусу.
- Аккуратно перемешайте деревянной ложкой, слегка разминая часть фасоли для густоты.
- Накройте миску и уберите в холодильник на один-два часа.
- Перед подачей переложите лобио в сервировочную посуду, посыпьте рублеными орехами и украсьте веточкой кинзы. Подавайте с лавашом или свежим хлебом.
Совет: чем дольше лобио настаивается в холодильнике, тем ярче становится его вкус. Идеально — оставить на ночь.
Салаты из стручковой фасоли
Зеленый салат со стручковой фасолью и бобами эдамаме
Он получается хрустящим, свежим и с легкой кисло-сладкой ноткой — идеальный вариант для весны. В разговоре с «Лентой.ру» полуфиналист национального гастрономического конкурса «Лавры», су-шеф ресторана «Вино и Мясо» в Ижевске Константин Исупов обратил внимание, что блюдо отлично подойдет тем, кто следит за фигурой и предпочитает сбалансированное питание.
Ингредиенты:
- микс салата — 50 граммов;
- салат романо — 50 граммов;
- бобы эдамаме (бланшированные) — 40 граммов;
- авокадо — 80 граммов;
- стручковая фасоль — 60 граммов;
- огурцы — 40 граммов;
- семена тыквы (обжаренные) — 15 граммов;
- семена льна (обжаренные) — 15 граммов.
Для заправки:
- лимонный сок — 2 чайные ложки;
- мед — 1 столовая ложка;
- дижонская горчица — 2 чайные ложки;
- растительное масло — 2,5 столовые ложки.
Способ приготовления
- Микс салата промойте и обсушите.
- Романо порвите руками, убрав жесткие части.
- Добавьте бланшированные эдамаме и разрезанную пополам стручковую фасоль.
- Авокадо очистите и нарежьте сегментами.
- Огурцы нарежьте кружочками и на минуту замочите в ледяной воде — так они станут еще более хрустящими.
- Для заправки соедините лимонный сок, мед, дижонскую горчицу и взбейте смесь блендером. Затем тонкой струйкой влейте растительное масло, продолжая взбивать до загустения.
- Полейте салат медово-горчичной заправкой и перемешайте.
- Посыпьте обжаренными семенами льна и тыквы.
Салат из фасоли с курицей
Это простой, сытный салат, который заправляется майонезом.
Ингредиенты:
- замороженная зеленая стручковая фасоль — 1 пачка (примерно 400–450 граммов);
- маслины без косточек — 1 банка;
- копченая куриная грудка — 1 штука;
- репчатый лук — 1–2 луковицы;
- растительное масло — 1 столовая ложка;
- майонез — 50–100 граммов;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Куриную грудку нарежьте небольшими кубиками.
- Маслины нарежьте тонкими кольцами или половинками.
- Лук мелко нарежьте и обжарьте на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета.
- Добавьте в сковороду замороженную стручковую фасоль, посолите и обжарьте вместе с луком до готовности фасоли. Затем остудите.
- В салатнике соедините все ингредиенты: фасоль с луком, маслины и куриную грудку.
- Заправьте майонезом и аккуратно перемешайте.
- При желании можно украсить зеленью или оставить маслины целиком для подачи.
Совет: если вы хотите сделать салат более легким, замените майонез на греческий йогурт или сметану с добавлением горчицы.
Салат с тунцом, яйцом и стручковой фасолью
Это легкое, но при этом питательное блюдо, которое популярно на юге Италии. Рецепт идеально подходит для жаркого лета, когда хочется чего-то свежего.
Ингредиенты:
- крупные яйца — 5 штук;
- зеленая стручковая фасоль — 450 граммов;
- оливковое масло extra virgin — 6 столовых ложек;
- бальзамический уксус — 3 столовые ложки;
- соль — одна четвертая чайной ложки;
- свежемолотый черный перец — одна четвертая чайной ложки;
- консервированный тунец (сок слить) — 340 граммов;
- листья мяты (мелко порубить) — пригоршня.
Способ приготовления
- Яйца положите в большую кастрюлю и залейте водой, чтобы она покрывала их на два с половиной сантиметра. Накройте крышкой, доведите до кипения на сильном огне и варите шесть минут на среднем огне. Слейте воду и остудите яйца под струей холодной воды. Очистите от скорлупы и мелко нарежьте.
- В кастрюле доведите подсоленную воду до кипения на сильном огне. Положите в нее зеленую стручковую фасоль и варите до состояния аль денте — около пяти минут. Слейте воду, остудите фасоль и нарежьте кусочками длиной чуть больше сантиметра.
- В маленькой баночке с крышкой смешайте оливковое масло, бальзамический уксус, соль и перец. Хорошенько встряхните до получения однородной эмульсии.
- Выложите тунца горкой в большую неглубокую миску. Разложите вокруг него нарезанные яйца, а затем — также по кругу — нарезанную стручковую фасоль.
- Перед подачей посыпьте салат мелко порубленной мятой и сбрызните заправкой из баночки.
Совет: для более насыщенного вкуса можно добавить в заправку немного лимонного сока или мелко натертый зубчик чеснока.
Нисуаз
Эффектный многослойный средиземноморский салат для летнего стола.
Ингредиенты:
- стручковая фасоль — 450 граммов;
- помидоры — 3–4 штуки;
- салат-латук — 1 кочан;
- картофель — 4–5 штук
- консервированный тунец — 150–170 граммов;
- маслины без косточек — 60–80 граммов;
- яйца вкрутую — 2–3 штуки;
- филе анчоусов — 6–12 штук.
Для картофельного салата:
- пряная зелень (петрушка, укроп) — 2–3 столовые ложки;
- вино белое сухое — 4 столовые ложки;
- бульон — 2 столовые ложки;
- уксус винный — 2 столовые ложки;
- горчица — 1 чайная ложка;
- масло оливковое — 6 столовых ложек;
- соль, перец — по вкусу.
Для французской заправки:
- уксус винный — 0,5–2 столовые ложки;
- масло оливковое — 6 столовых ложек;
- соль, перец, горчица — по вкусу.
Способ приготовления
- Приготовьте картофельный салат. Для этого отварите клубни в мундире, затем очистите и нарежьте ломтиками. Полейте смесью вина и бульона. В миске смешать уксус, горчицу, соль, затем по каплям добавить масло. Заправить картофель.
- Фасоль отварите в кипящей подсоленной воде три-пять минут, затем переложить в ледяную воду. Остудите и нарежьте.
- Приготовьте французскую заправку. Для этого смешать все необходимые ингредиенты из списка в банке и энергично потрясти 30 секунд.
- Соберите салат. Листья латука выложите на дно и по краям глубокой миски. На дно выложите картофель, сверху фасоль, нарезанные ломтики помидоров, кусочки тунца, половинки маслин и порубленные яйца и анчоусы.
- Полейте заправкой, перемешайте и посыпать зеленью.
Совет: собирайте салат непосредственно перед подачей, чтобы листья оставались хрустящими.