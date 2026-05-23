Эксперт рассчитал индекс окрошки в 2026 году

Приближается сезон главных гастрономических споров россиян: правильная окрошка — на квасе или на кефире? Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко по заказу Life.ru рассчитал индекс окрошки — 2026 и выяснил, на сколько подорожало приготовление любимого холодного супа.

Условный показатель, отражающий стоимость набора продуктов для приготовления холодного супа на четыре персоны, показал, что классическая окрошка на квасе с варёной колбасой, огурцом, редиской, зеленью и сметаной в мае 2026 года подорожала.

Набор продуктов обойдётся в среднем в 579,03 рубля. Одна порция — 144,75 рубля.

По сравнению с маем 2025 года (547,18 рубля за набор) индекс вырос на 31,85 рубля, или на 5,5%.

Для тех, кто принципиально готовит окрошку на кефире с минеральной водой, ценник ожидаемо выше. При сохранении того же набора овощей, яиц, колбасы и сметаны, но с заменой кваса на кефир и минералку стоимость кастрюли достигает 702,38 рубля, а одной порции — 175,6 рубля.

