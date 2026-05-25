Появился гастрономический путеводитель по городам Золотого кольца

В России появился гастрономический путеводитель по Золотому кольцу. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты Яндекс Еды, которые представили гид Ultima Guide, куда вошли 31 ресторан и 5 баров.

Жителям и гостям Суздаля специалисты рекомендовали попробовать рагу из кролика в ресторане «Агроном», а в костромской «Грозе», где по-новому интерпретируют старинные рецепты, заказать векошник с рыжиками или меренгу из лосиного молока.

Эксперты посоветовали заглянуть в заведение «Бояре» в Переславле-Залесском, где делают ставку на классику: блины с томленой уткой и уху на копченом бульоне. По словам специалистов, жителям и посетителям Ростова стоит зайти в «Птичий двор», где тема птиц отражена в меню и интерьере.

Тем, кто будет в Ярославле, они рекомендовали посетить ресторан «Агапа», который работает с ферментированными продуктами, а туристам в Рыбинске заглянуть в «Супberry», чтобы попробовать блюда из местной рыбы.

В списке лучших баров Золотого кольца России оказались владимирский «Ром рум» с шоу-подачами и «Квартирник» с настойками, среди которых — щавелевая и на шпротах, ивановский Friedrich с необычной коллекцией алкоголя — от ракии до байцзю, а также два ярославских проекта Good Karma Bar (совмещающий бар и клуб) и «Брюгге» с акцентом на бельгийское пиво.

Специалисты отметили, что по итогам голосования «рестораном года» стал «Закрома» из Ярославля, а «баром года» — «Квартирник» из Владимира.

Ultima Guide — первый ресторанный гид, в который претенденты отбирались с помощью искусственного интеллекта, мнений гастроэкспертов и пользователей. Сначала Яндекс Еда с помощью ИИ проанализировала около 2 тысяч заведений Золотого кольца по более чем 100 параметрам. После этого их оценивали пользователи сервисов Яндекса и 50 локальных экспертов. Рестораны и бары, набравшие наибольшее количество баллов, вошли в Ultima Guide. Результаты объявили 25 мая на церемонии в Суздале.