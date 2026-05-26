Почему нельзя разогревать очень маленькие порции в СВЧ

Если в микроволновке разогревают совсем маленькую порцию еды — меньше примерно 100 граммов, прибор работает не в том режиме, на который рассчитан. Микроволны распределяются хуже, и это может со временем привести к сбоям или даже поломке техники, уверяет автор канала «Вкусно и полезно».

Чтобы этого избежать, специалисты советуют ставить внутрь стакан с водой. Он помогает «загрузить» микроволновку до нормального режима работы, и излучение распределяется правильнее. По сути, прибор работает стабильнее, а риск перегрузки снижается.

Есть и второй момент, связанный с уходом за техникой. После приготовления и разогрева еды внутри микроволновки часто остаются запахи. Чтобы избавиться от них, рекомендуют поставить внутрь небольшую емкость с солью — чашку или блюдце — и оставить минимум на пару часов, а лучше на ночь. Соль впитывает посторонние запахи, и камера становится чище и свежее без лишней химии.

Также «ГлагоL» писал, что пожелтевший пластик на микроволновке можно быстро вернуть к первоначальному виду с помощью простой пасты из соды, перекиси и капли средства для мытья посуды. Кстати, эксперты советуют отключать печь от сети — это снижает «тихий» расход энергии и защищает электронику от скачков напряжения.