Назван способ выбрать самую вкусную черешню
Председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов назвал способ выбрать самую сладкую черешню на прилавке. Его слова приводит 360.ru.
По его словам, вкусная черешня должна быть чистой, не треснутой и не вялой. О свежести ягоды говорит цвет плодоножек — выбирать следует черешню с зелеными, а не коричневыми.
Туманов отметил, что лучший способ оценить черешню — попробовать ее на вкус. Он посоветовал носить с собой бутылку воды, из которой можно помыть ягоду.
Эксперт добавил, что на глаз невозможно определить, использовались ли при выращивании ягоды пестициды или нитраты. Он посоветовал покупать черешню только в магазинах или на рынках, где большая часть товара проходит контроль безопасности.
Ранее врач-диетолог Полина Королева назвала суточную норму потребления клубники и черешни. Также она посоветовала есть эти ягоды днем в качестве отдельного перекуса.