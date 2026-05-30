Как хранить зелень, чтобы она не испортилась

Зелень портится быстрее, чем другие продукты: вчера листья выглядели свежими, а сегодня уже стали вялыми, мокрыми или потемнели по краям. «Рамблер» расскажет о способах хранения, которые помогут продлить ей жизнь.

Почему зелень быстро портится?

После срезки зелень продолжает терять влагу. Если положить укроп, петрушку, кинзу или салат на полку холодильника без упаковки, листья быстро подсыхают и становятся жухлыми. Холодный воздух замедляет порчу, но не защищает зелень от обезвоживания.

Однако, если зелень убрать в полностью закрытый пакет мокрой, внутри начнет скапливаться конденсат. Тогда листья будут не подсыхать, а мокнуть. В такой среде они быстрее потемнеют, станут скользкими и даже могут заплесневеть. Поэтому для хранения важен баланс: зелень не должна лежать совсем открытой, но и не должна сыреть в герметичной упаковке.

Нужно ли мыть зелень заранее?

Если зелень нужна в ближайшие часы, ее можно промыть сразу. Но для длительного хранения мытье часто только ускоряет порчу, если листья плохо обсушены. Вода остается между стеблями и листьями, а потом превращается в конденсат.

Лучше мыть зелень перед использованием. Но если вы все же предпочитаете делать это заранее, то не забывайте ее максимально обсушить. С этой задаче справятся сушилка для салата, бумажные полотенца или чистое кухонное полотенце.

Самый лучший способ хранения

Для большинства видов зелени хорошо работает схема с бумажным полотенцем. Пучок нужно перебрать, убрать испорченные листья, слегка обсушить, завернуть в бумажное полотенце и положить в контейнер или пакет. При этом пакет лучше не закрывать полностью герметично, чтобы внутри не скапливалось слишком много влаги.

Бумага впитывает лишний конденсат, а упаковка защищает листья от пересыхания. Такой способ особенно удобен для укропа, петрушки, кинзы, шпината и салатных листьев.

Для зелени со стеблями можно использовать и другой вариант: поставить пучок в стакан с небольшим количеством воды, как букет, а сверху неплотно накрыть пакетом. Воду лучше менять раз в день-два. Этот способ подходит петрушке, кинзе и мяте.

Почему температура тоже важна?

Зелень лучше хранить в холодильнике, а не на столе. Для нарезанной листовой зелени ориентир холодного хранения — около 5°C или ниже. Это важно не только для свежести, но и для безопасности продукта.

При этом зелень не стоит класть вплотную к задней стенке холодильника, где она может подмерзнуть. После подмораживания листья быстро становятся мокрыми и темными.

Что делать с жухлой зеленью?

Если зелень просто потеряла упругость, но не имеет неприятного запаха, слизи и темных мокрых пятен, ее можно использовать в горячих блюдах. В супе, омлете, соусе, тушеных овощах или начинке текстура уже не так важна, а вкус и часть полезных веществ сохраняются.

Некоторые виды зелени можно немного оживить, если положить стебли или листья в холодную воду на 10–20 минут. Иногда этого достаточно, чтобы петрушка, кинза или укроп снова стали более плотными.

Можно ли замораживать зелень?

Если зелени слишком много, часть можно заморозить. После разморозки она уже не подойдет для салата, но хорошо сработает в супах, соусах, тушеных блюдах и начинках. Лучше всего заморозку переносят укроп, петрушка и зеленый лук. Их можно нарезать, хорошо обсушить и убрать в контейнер или пакет для морозилки.

