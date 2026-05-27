Россиянам рассказали, какие грибы можно собирать уже в мае

С приходом тепла в российских лесах начинается первый грибной сезон. Уже в мае и июне можно встретить сморчки, строчки, вешенки и летние опята, однако неопытные грибники часто путают съедобные виды с ядовитыми двойниками или собирают их в опасных местах. Об этом «Газете.Ru» рассказала ведущий инженер кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского Политеха Мария Комбарова.

По словам эксперта, первыми после зимы появляются сумчатые грибы — сморчки, строчки и сморчковые шапочки. Их относят к самой ранней волне плодоношения, так как они могут расти еще до полного схода снега. В мае также начинают плодоносить вешенки, растущие на древесине, и летние опята.

С наступлением устойчивого тепла в июне начинается «травянистый слой»: появляются подберезовики, подосиновики, маслята, сыроежки и березовые формы белого гриба. Чаще всего их ищут на прогретых полянах и опушках.

Ученая напомнила, что определять съедобность гриба нужно не по одному признаку, а по их совокупности. Например, съедобные грибы-зонтики значительно крупнее ядовитых лепиот, а опасные шампиньоны — желтокожий и пестрый — при надавливании желтеют и имеют резкий запах.

Особую осторожность следует соблюдать с летними опятами: у них есть смертельно ядовитый двойник — галерина окаймленная. Она обычно растет одиночно, имеет гладкую ножку и небольшую шляпку до 4 см.

Исследователь также напомнила о запрещенных для сбора видах. Среди них — краснокнижные грибы, включая белый подосиновик, спарассис курчавый и саркосому шаровидную. Штраф за их сбор может достигать 5 тыс. рублей. Запрещено собирать и грибы, содержащие психоактивные вещества.

Опасным может оказаться и место сбора. Эксперт не рекомендует собирать грибы в городе, вдоль дорог ближе 25 метров и рядом с промышленными предприятиями — в радиусе до 4 км. Грибы активно накапливают тяжелые металлы и загрязнители из почвы.

Даже съедобные грибы могут стать опасными при перезревании. В них начинается автолиз — распад белков, из-за чего плодовые тела портятся. У белых грибов это можно заметить по изменению цвета нижней части шляпки: она начинает желтеть или зеленеть.

После сбора урожай нужно быстро переработать. Максимальный срок хранения до обработки — сутки, однако оптимально уложиться в 6–8 часов. Для транспортировки лучше использовать корзины, обеспечивающие вентиляцию.

При этом разные грибы требуют разной подготовки. Сморчки и строчки необходимо предварительно отваривать около 10 минут со сливом воды, тогда как белые грибы, подберезовики и маслята можно сразу жарить или варить.