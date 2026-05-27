Как употреблять тесто фило с пользой для организма

Тесто фило ворвалось в кулинарные тренды пару лет назад и не сдает свои позиции сегодня. Тонкие, почти прозрачные листы считаются универсальным ингредиентом, который поможет разнообразить привычное меню.

Его используют в приготовлении совершенно разных блюд — от изысканных десертов до сытных закусок. Главное — учитывать его особенности и правильно сочетать с другими продуктами. Вместе с нутрициологом Викторией Костровой разбираемся, с чем его лучше употреблять, чтобы оно принесло только пользу для организма.

Что такое тесто фило

Тесто фило — это пресное тесто в виде тонких пластов. Оно уже много веков популярно в странах Средиземноморья и на Ближнем Востоке. Благодаря своей уникальной текстуре тесто открывает простор для кулинарного творчества. Его можно применять в выпечке, закусках и украшениях блюд.

Основная особенность продукта — тонкость (около 1 мм). Название теста с греческого переводится, как «лист». Само по себе тесто имеет нейтральный вкус.

Тесто фило придумали в Османской империи и Центральной Азии. Именно в этих регионах тесто не раскатывали, а особым образом вытягивали, чтобы листы стали полупрозрачными.

Состав и полезные свойства

Тесто фило состоит всего из нескольких ингредиентов: пшеничная мука (высший сорт), вода, растительное или оливковое масло, соль. Также оно содержит немало полезных веществ. Это витамины группы B (B1​, B2, B5, B6, B9), A, D, E, H, PP.

А также большое число минералов (калий, кальций, магний, железо, фосфор, натрий) и микроэлементов (цинк, селен, медь, марганец, йод, хром, фтор).

В составе нет сливочного масла, благодаря этому выпечка получается менее тяжелой для пищеварения. Нагрузка на поджелудочную железу и печень снижается. Из‑за тонкой структуры тесто фило переваривается быстрее и проще, чем традиционное слоеное тесто.

«Тесто фило с точки зрения нутрициологии и является меньшим из "зол" для здоровья в мире выпечки. Главное его преимущество — в чистом и простом составе. Только мука, вода и капля масла. В нем нет дрожжей, маргарина и тяжелых трансжиров. В отличие от классического слоеного или сдобного теста оно не перегружает ЖКТ и не провоцирует скрытое воспаление, вздутие и брожение в кишечнике», — сообщает Виктория Кострова.

Противопоказания к употреблению

Несмотря на полезные свойства, тесто фило подходит не всем. У него высокий гликемический индекс. Быстрые углеводы из пшеничной муки могут вызывать резкие скачки уровня сахара в крови, что нежелательно для людей с нарушениями углеводного обмена. Также тесто фило содержит пшеничный белок, поэтому его нельзя употреблять людям с повышенной чувствительностью к глютену.

«Базово тесто фило состоит из рафинированной пшеничной муки, что означает наличие глютена и высокого гликемического индекса. Поэтому оно строго противопоказано людям с целиакией и непереносимостью глютена. Также при инсулинорезистентности, диабете и обострениях воспалительных заболеваний кишечника перед употреблением стоит проконсультироваться с лечащим врачом», — предупреждает нутрициолог.

Важно помнить, что не все рецепты с использованием теста фило, полезны. Зачастую листы смазывают сливочным маслом, что значительно увеличивает жирность и энергетическую ценность конечного блюда.

«Главная опасность кроется не в самом тесте фило, а в большом количестве масла, сахарного сиропа и меда, которыми его щедро пропитывают в традиционных десертах (рулеты, пахлава и др.). Если использовать его для несладких запеканок, здоровых перекусов, оно станет отличным и безопасным выбором», — напоминает специалист.

Можно ли есть тесто фило при похудении

Калорийность продукта умеренная. В 100 граммах содержится около 270-320 ккал. Один лист весит около 20-30 граммов (всего 50-80 ккал). Если вы придерживаетесь диеты, то важно сочетать тесто фило с правильными ингредиентами.

«Тесто фило вполне допустимо и при похудении. Но с определенными оговорками. Поскольку его листы раскатываются до толщины бумаги, в порции готового блюда количество углеводов будет небольшим. Если завернуть в него полезную начинку (шпинат, рыбу, птицу или несладкий сыр), вы получите сбалансированное полноценное блюдо здорового рациона без вреда для фигуры», — сообщает Кострова.

Таким образом, тесто фило можно отнести к универсальному и полезному продукту с умеренной калорийностью и простым составом. Оно поможет разнообразить рацион и даже впишется в диету при условии грамотного использования.