В бургерах из премиальной говядины нашли другие виды мяса

В бургерах из мраморной говядины, которые продавали в «Азбуке вкуса», нашли следы свинины и курятины. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Проверка показала, что реальный состав продукта отличается от того, что указан на этикетке. Постороннюю ДНК свинины и курицы обнаружили в «Стейкбургере ЛАЙТ из мраморной говядины» бренда PRIMEBEEF. При этом на этикетке утверждалось, что полуфабрикат сделан полностью из мраморной говядины. Специалисты Роспотребнадзора вынесли предостережение производителю.

Пищевой технолог Ольга Пасько пояснила, что частицы ДНК другого мяса могут попадать в продукт через ножи, доски, мясорубки и пр. По ее словам, производитель может полностью исключить такие следы только при полном разделении цехов. Однако позволить себе такую систему могут далеко не все производства, отметила она.

В PRIMEBEEF сообщили «Газете.Ru», на территории производственного предприятия ООО «Заречное» не используется и не хранится сырье свинины и курятины.

«Это подтверждается системой менеджмента безопасности пищевой продукции и результатами регулярных лабораторных исследований, которые мы готовы предоставить. Появление в наших котлетах из мраморной говядины посторонних видов мяса технически невозможно,» — рассказали в компании.

По результатам исследований, проведенных в Белгородской испытательной лаборатории, ДНК свинины и курицы в продукции PRIMEBEEF не были найдены.

До этого стало известно, что россияне больше всего не любят в бургерах. Исследование «Бургер Кинга» выявило, что подавляющее число респондентов (90%) предпочитают есть бургеры без острого соуса и перца. Топ самых нелюбимых ингредиентов в блюде возглавили лук и маринованные огурчики.

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