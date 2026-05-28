Еще недавно многие автоматически выбирали в магазине яйца категории С0 — крупные, аккуратные, самые заметные на полке. Логика простая: если они больше и дороже, значит, и качество должно быть лучше. Но после разговора с сотрудником птицефабрики автор канала «Большое сердце» полностью пересмотрел свое отношение к ним.

Во время экскурсии по производству он поинтересовался, почему яйца С0 всегда такие большие. Ответ оказался неожиданным: самые крупные яйца обычно несут взрослые, старые несушки. Именно поэтому сами сотрудники фабрик чаще выбирают продукцию помельче — категорий С2 или С3.

Такие небольшие яйца несут молодые курицы, поэтому они воспринимаются как более натуральные и насыщенные полезными веществами. При этом никаких официальных подтверждений тому, что категория С0 хуже по составу, нет — речь идет скорее о личных наблюдениях и мнении людей из этой отрасли.

Отдельно работники упомянули так называемые диетические яйца с маркировкой Д2 и Д3. Их главная фишка — короткий срок хранения, обычно около недели. Из-за такой сверхсвежести в обычных супермаркетах их почти не найти, зато они чаще встречаются на фермерских рынках или в небольших лавках.

Также автор советует обращать внимание на упаковку. Бумажные коробки обычно стоят дешевле пластиковых, и хотя разница кажется небольшой, со временем экономия становится заметной. К тому же картон экологичнее.

После этого опыта мужчина почти перестал покупать яйца в супермаркетах. Он перешел на рынок, где берет продукцию у проверенного продавца. По его словам, разница заметна даже внешне: желтки ярче, а вкус кажется более насыщенным.

Вокруг куриных яиц существует немало бытовых мифов. Например, сегодня напоминают, что цвет скорлупы зависит только от породы курицы. А аккуратно очистить яйца после варки помогают простые приемы вроде прокола воздушной камеры и охлаждения в ледяной воде, как советовал «ГлагоL».