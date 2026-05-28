Как правильно хранить колбасу

Качество и безопасность колбасы зависят от того, насколько правильно продукт хранился в магазине и дома после покупки, рассказал «Газете.Ru» ведущий технолог компании «Мясницкий ряд» Михаил Сараев. Он призвал россиян не хранить колбасу в пищевой пленке, так как это создает благоприятную среду для развития бактерий.

© globallookpress

«Понять уровень качества продукта для потребителя можно еще на этапе изучения упаковки. Важно обращать внимание не только на срок годности, но и на состав. Чем он понятнее и короче, тем лучше. В мясной продукции на первой строчке состава должны быть мясные ингредиенты и ничто другое. Важную роль играет и содержание соли. Производители обычно указывают на упаковке количество соли или натрия. Нормальным содержанием соли считается массовая доля 1,4–2,3% для вареных колбасных изделий, для полукопченых — 3,2–3,5%, для сырокопченых —не более 6%. Избыточное содержание соли может говорить о попытке усилить вкус или увеличить срок хранения продукта. В летние месяцы, согласно ГОСТу, увеличение допускается», — отметил Сараев.

По его словам, еще в магазине важно внимательно оценивать состояние упаковки и продукта: даже если на упаковке нет очевидных повреждений, насторожить должны отсутствие вакуума, наличие влаги внутри упаковки или ощущение, что она вздута. Все это может говорить о нарушении условий хранения или герметичности, пояснил Сараев. Многое скажет и внешний вид продукции — если есть капли влаги на оболочке, белый налет (если речь не идет о сырокопченых колбасах с допустимой плесенью), загрязненная упаковка или теплая на ощупь продукция в холодильнике магазина — продукт небезопасен, предупредил Сараев.

Он сказал, что современные технологии, например использование модифицированной газовой среды, позволяют замедлить рост микроорганизмов и сохранить свежесть продукта. Поэтому если продукт куплен в герметичной упаковке, ее не стоит вскрывать заранее, посоветовал эксперт. После вскрытия нужно максимально ограничить контакт со светом и воздухом — они ускоряют окислительные процессы и влияют на вкус и аромат, уточнил Сараев. Средний срок хранения варьируется от типа продукции: например, вареную колбасу рекомендуется употребить в течение трех суток, полукопченую — в течение пяти-шести, сырокопченую — не более пяти, подчеркнул Сараев.