Скорлупа сама слетает: один трюк с яйцами избавляет от мучений при чистке

Знакомая история: варите яйца для праздничного салата или фарширования, а они намертво прилипают к скорлупе. Вместо гладких, аккуратных половинок получаются рваные куски. На самом деле, идеальная чистка зависит всего от пары простых физических законов.

Как варить, чтобы скорлупа отлетала сама:

Забудьте про холодную воду. Это главная ошибка. Если закладывать яйца в холодную воду, белок нагревается медленно и прочно склеивается с внутренней пленкой скорлупы. Опускайте яйца строго в кипяток. От температурного шока белок мгновенно свернется и отстанет от стенок, отмечает канал «Большое сердце». Используйте яйца из холодильника. Для метода «в кипяток» яйца должны быть холодными. Чтобы они не треснули от перепада температур, убавьте огонь сразу после погружения и добавьте в воду ложку соли. Хитрость с проколом. Если боитесь трещин, перед варкой аккуратно проткните яйцо канцелярской кнопкой или иглой с тупого конца. Там находится воздушная камера — прокол стравит давление, и скорлупа гарантированно останется целой. Устройте ледяной душ. Сваренные яйца нужно не просто переложить в чашку, а отправить под проточную ледяную воду минимум на 5 минут. Вода проникнет под скорлупу через поры, и вы очистите яйцо буквально тремя движениями.

Важный момент: перед началом готовки обязательно промойте скорлупу с мылом. На процесс чистки это не повлияет, но убережет от бактерий.

