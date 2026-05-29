Пять необычных рецептов летнего супа-пюре

Вместо легкого обеда или ужина: 5 необычных рецептов летнего супа-пюре
В жару горячие наваристые супы уступают место более легким, но питательным и полезным. Супы-пюре хороши тем, что насыщают не хуже полноценного ужина, но при этом не оставляют ощущения тяжести. Главное — добавить достаточно овощей, зелени, белка или полезных жиров.
Шеф-повар Руслан Миронов дал простые и интересные рецепты, по которым вы быстро и легко приготовите суп. Он наверняка понравится вашим домашним, а еще такой вариант хорош по высокому содержанию клетчатки, витаминов и антиоксидантов — то, что доктор прописал.
Суп-пюре из запеченного перца и томатов
Ингредиенты
- Красный сладкий перец — 4 шт.
- Помидоры — 5 шт.
- Чеснок — 3 зубчика.
- Красный лук — 1 шт.
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Базилик — небольшой пучок.
- Соль — по вкусу.
- Черный перец — по вкусу.
Приготовление
Перцы, помидоры, чеснок и лук запеките до мягкости при 200 градусах. С перцев снимите кожицу. Переложите все овощи в блендер, добавьте базилик, соль, перец и оливковое масло. Измельчите до гладкости. Подавайте слегка теплым или полностью охлажденным.
Суп-пюре из зеленого горошка и мяты
Ингредиенты
- Зеленый горошек свежий или замороженный — 500 г.
- Лук-шалот — 1 шт.
- Овощной бульон — 500 мл.
- Свежая мята — 10-12 листьев.
- Лимонный сок — 1 ст. л.
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Соль — по вкусу.
Приготовление
Лук слегка припустите в небольшом количестве масла. Добавьте горошек и бульон, варите около 10 минут. Положите мяту и лимонный сок, затем измельчите суп блендером до кремовой текстуры. При желании подавайте с ложкой греческого йогурта.
Холодный суп-пюре из кабачков и авокадо
Ингредиенты
- Кабачки — 2 шт.
- Авокадо — 1 шт.
- Огурец — 1 крупный.
- Лайм — 1 шт.
- Укроп и другая зелень — небольшой пучок.
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Соль — по вкусу.
Приготовление
Кабачки нарежьте и быстро отварите до мягкости, затем полностью охладите. Сложите в блендер вместе с огурцом, мякотью авокадо, соком лайма, укропом и маслом. Измельчите до однородности. Перед подачей хорошо охладите, украсьте зеленью.
Суп-пюре из цветной капусты и белой фасоли
Ингредиенты
- Цветная капуста — 500 г.
- Белая фасоль отварная — 250 г.
- Лук — 1 шт.
- Овощной бульон — 700 мл.
- Чеснок — 2 зубчика.
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Соль — по вкусу.
- Мускатный орех — щепотка.
Приготовление
Лук и чеснок слегка обжарьте на масле. Добавьте капусту и бульон, варите до мягкости. Положите фасоль и мускатный орех, прогрейте несколько минут. Измельчите блендером до бархатистой консистенции. Благодаря фасоли такой суп получается особенно сытным и вполне способен заменить ужин.
Десертный суп-пюре из клубники, малины и кокосовых сливок
Ингредиенты
- Клубника — 300 г.
- Малина — 200 г.
- Кокосовые сливки — 200 мл.
- Мед — 1-2 ч. л.
- Лайм — 1 шт.
- Листья мяты — для подачи.
Приготовление
Ягоды сложите в блендер, добавьте кокосовые сливки, мед и сок лайма. Измельчите до полностью однородной массы. Охладите в холодильнике не менее часа. Подавайте в широких мисках, украсив мятой и несколькими целыми ягодами. Такой суп напоминает одновременно сорбет, смузи и легкий летний десерт.