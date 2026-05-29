Пять необычных рецептов летнего супа-пюре

В жару горячие наваристые супы уступают место более легким, но питательным и полезным. Супы-пюре хороши тем, что насыщают не хуже полноценного ужина, но при этом не оставляют ощущения тяжести. Главное — добавить достаточно овощей, зелени, белка или полезных жиров.

Шеф-повар Руслан Миронов дал простые и интересные рецепты, по которым вы быстро и легко приготовите суп. Он наверняка понравится вашим домашним, а еще такой вариант хорош по высокому содержанию клетчатки, витаминов и антиоксидантов — то, что доктор прописал.

Суп-пюре из запеченного перца и томатов

Ингредиенты

Красный сладкий перец — 4 шт.

Помидоры — 5 шт.

Чеснок — 3 зубчика.

Красный лук — 1 шт.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Базилик — небольшой пучок.

Соль — по вкусу.

Черный перец — по вкусу.

Приготовление

Перцы, помидоры, чеснок и лук запеките до мягкости при 200 градусах. С перцев снимите кожицу. Переложите все овощи в блендер, добавьте базилик, соль, перец и оливковое масло. Измельчите до гладкости. Подавайте слегка теплым или полностью охлажденным.

Суп-пюре из зеленого горошка и мяты

Ингредиенты

Зеленый горошек свежий или замороженный — 500 г.

Лук-шалот — 1 шт.

Овощной бульон — 500 мл.

Свежая мята — 10-12 листьев.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Соль — по вкусу.

Приготовление

Лук слегка припустите в небольшом количестве масла. Добавьте горошек и бульон, варите около 10 минут. Положите мяту и лимонный сок, затем измельчите суп блендером до кремовой текстуры. При желании подавайте с ложкой греческого йогурта.

Холодный суп-пюре из кабачков и авокадо

Ингредиенты

Кабачки — 2 шт.

Авокадо — 1 шт.

Огурец — 1 крупный.

Лайм — 1 шт.

Укроп и другая зелень — небольшой пучок.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Соль — по вкусу.

Приготовление

Кабачки нарежьте и быстро отварите до мягкости, затем полностью охладите. Сложите в блендер вместе с огурцом, мякотью авокадо, соком лайма, укропом и маслом. Измельчите до однородности. Перед подачей хорошо охладите, украсьте зеленью.

Суп-пюре из цветной капусты и белой фасоли

Ингредиенты

Цветная капуста — 500 г.

Белая фасоль отварная — 250 г.

Лук — 1 шт.

Овощной бульон — 700 мл.

Чеснок — 2 зубчика.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Соль — по вкусу.

Мускатный орех — щепотка.

Приготовление

Лук и чеснок слегка обжарьте на масле. Добавьте капусту и бульон, варите до мягкости. Положите фасоль и мускатный орех, прогрейте несколько минут. Измельчите блендером до бархатистой консистенции. Благодаря фасоли такой суп получается особенно сытным и вполне способен заменить ужин.

Десертный суп-пюре из клубники, малины и кокосовых сливок

Ингредиенты

Клубника — 300 г.

Малина — 200 г.

Кокосовые сливки — 200 мл.

Мед — 1-2 ч. л.

Лайм — 1 шт.

Листья мяты — для подачи.

Приготовление

Ягоды сложите в блендер, добавьте кокосовые сливки, мед и сок лайма. Измельчите до полностью однородной массы. Охладите в холодильнике не менее часа. Подавайте в широких мисках, украсив мятой и несколькими целыми ягодами. Такой суп напоминает одновременно сорбет, смузи и легкий летний десерт.