На что обратить внимание при выборе клубники и черешни

При выборе и клубники, и черешни надо смотреть на цвет плодов, их форму и упругость. Прежде всего, на ягодах не должно быть вмятин и повреждений. Такие рекомендации дает Роспотребнадзор.

© Российская Газета

В первую очередь, в ведомстве призывают покупать свежие ягоды только у официальных продавцов.

"Вы имеете право требовать документы, подтверждающие качество продукции, а также информацию о месте и условиях произрастания ягод", - поясняют в Роспотребнадзоре.

Клубника

Ягода должна быть сухой, без признаков гниения или плесени.

Цвет у хорошей клубники - однородный, насыщенный ярко‑красный, без белых или зеленых пятен.

Поверхность ягоды должна быть гладкой, упругой, блестящей, без вмятин и повреждений.

"Помните, что зеленые листики вокруг ягоды - это признак свежести", - указывают в ведомстве.

Спелая клубника обладает ярко выраженным, насыщенным, характерным ягодным ароматом.

Лучше выбирать ягоды примерно одинакового размера - это значит, что партия одного сорта.

Черешня

Кожица черешни должна быть чистой, гладкой, с глянцевым блеском.

"Откажитесь от покупки ягод с вмятинами, трещинами и другими повреждениями. Выбирайте плотные и упругие ягоды, так как мягкие плоды могут начать портиться или быть перезревшими", - обращают внимание в Роспотребнадзоре.

Цвет и вкус черешни зависит от сорта. Так, желтые и розовые сорта обычно имеют нежный кисло-сладкий вкус, а темные ягоды более сладкие и насыщенные.

В любом случае цвет плодов должен быть равномерным, а черешок - зеленым и эластичным. Его отсутствие может привести к попаданию грязи и микробов в место крепления. Сухие или потемневшие черешки говорят о долгом хранении или перезрелости.

Самый вкусный и полезный урожай клубники и черешни собирают с конца июня до середины июля.

"Ягоды быстро портятся, поэтому покупайте столько, сколько сможете съесть в ближайшие дни. Храните их в холодильнике в бумажном пакете или пластиковом контейнере без мытья", - советуют в ведомстве.

Перед употреблением ягоды надо перебрать и тщательно промыть в дуршлаге, избегая горячей воды и мыла.