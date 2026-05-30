Что приготовить с цитрусовыми: 4 пошаговых рецепта

Цитрусы по праву считаются одним из самых универсальных ингредиентов на кухне. Лайм добавляет свежую кислинку морепродуктам, апельсин делает мясо мягче и ароматнее, а лимон превращает десерты в лёгкие и освежающие.

Что приготовить с цитрусовыми: четыре необычных рецепта от бренд-шефа
Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru:

«Cобрал рецепты с цитрусовыми — от изысканных морских гребешков до воздушных эклеров с лимонным кремом».

Рецепты с цитрусовыми

Морские гребешки с лаймом и мандариновым соусом

В этом рецепте морепродукты слегка обжаривают до карамельной корочки, а затем дополняют ярким мандариново-лаймовым соусом Tiger Milk («тигриное молоко») с имбирём. Блюдо получается лёгким, ароматным и выглядит как в ресторане.

КБЖУ на 100 г

Калорийность — 148 ккал

Белки — 14 г

Жиры — 9 г

Углеводы — 3 г

Ингредиенты (две-три порции)

Для гребешков:

  • морские гребешки — 8-10 шт.;
  • топлёное масло — 1 ст. л.;
  • морская соль — по вкусу;
  • свежемолотый чёрный перец — по вкусу.

Маринад:

  • цедра лайма — 1/2 ч. л.;
  • сок лайма — 1 ч. л.;
  • оливковое масло — 1 ч. л.

Соус:

  • мандариновый сок — 60 мл;
  • цедра мандарина — 1.2 ч. л.;
  • сок лайма — 1 ч. л.;
  • свежий имбирь — 5 г;
  • оливковое масло — 1 ст. л.;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления

  1. Обсушите гребешки бумажными полотенцами, чтобы при жарке получилась красивая корочка.
  2. Смешайте сок лайма, цедру лайма и оливковое масло — это будет маринад.
  3. Натрите имбирь на мелкой тёрке. Снимите цедру с мандарина и выжмите из мякоти сок.
  4. Разогрейте сковороду на среднем огне, добавьте топлёное масло.
  5. Выложите гребешки и обжаривайте только с одной стороны 1,5-2 минуты до золотистой корочки.
  6. Снимите со сковороды и слегка смажьте лаймовым маринадом.
  7. Для соуса смешайте мандариновый сок, цедру мандарина, сок лайма и тёртый имбирь. Добавьте оливковое масло, перемешайте и посолите.
  8. Выложите на тарелку гребешки обжаренной стороной вверх, полейте соусом. При желании добавьте микрозелень. Подавайте сразу.

Салат с фенхелем, помело и авокадо

Это пример того, как цитрусовые могут стать главным акцентом блюда. Сладость помело, кремовая текстура авокадо и свежий хруст фенхеля — идеальное вкусовое сочетание с интересным контрастом текстур.

КБЖУ на 100 г

Калорийность — 118 ккал

Белки — 1,7 г

Жиры — 8,9 г

Углеводы — 8 г

Ингредиенты (три-четыре порции):

  • фенхель (крупный) — 1 шт.;
  • помело — 1 шт.;
  • авокадо — 1 шт.;
  • оливковое масло extra virgin — 2 ст. л.;
  • сок лайма — 1 ст. л.;
  • мёд — 1 ч. л.;
  • соль — по вкусу;
  • свежемолотый чёрный перец — по вкусу.

Способ приготовления

  1. Нарежьте фенхель очень тонкими слайсами.
  2. Очистите помело от кожуры и перегородок, разделите мякоть на крупные сегменты.
  3. Почистите авокадо от кожуры, уберите косточку, нарежьте мякоть крупными ломтиками.
  4. Смешайте в небольшой миске оливковое масло, сок лайма и мёд.
  5. Смешайте фенхель, помело и авокадо, полейте заправкой. Посолите, добавьте свежемолотый перец и аккуратно перемешайте. Подавайте сразу.

Утиная грудка с апельсиновым соусом

Жирное филе птицы отлично балансируется цитрусовым кисло-сладким соусом, который получается насыщенным благодаря карамелизации.

КБЖУ на 100 г

Калорийность — 214 ккал

Белки — 19 г

Жиры — 14 г

Углеводы — 3,5 г

Ингредиенты (две-три порции):

  • утиная грудка — 2 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • свежемолотый чёрный перец — по вкусу.

Соус:

  • апельсиновый сок — 150 мл;
  • цедра апельсина — 1 ч. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • красный винный уксус — 1 ст. л.;
  • куриный бульон — 100 мл;
  • сливочное масло — 20 г.

Способ приготовления

  1. Надрежьте кожицу утки крест-накрест, не прорезая мясо. Посолите и поперчите.
  2. Положите грудку на холодную сковороду кожей вниз.
  3. Готовьте на среднем огне семь-восемь минут, постепенно вытапливая жир.
  4. Когда кожа станет золотистой и хрустящей, переверните грудку и готовьте ещё три-четыре минуты.
  5. Переложите мясо на тарелку и дайте ему полежать пять минут.
  6. Для соуса растопите сахар в сотейнике до лёгкой карамели, добавьте уксус и апельсиновый сок. Влейте бульон и варите соус до нужной консистенции. В конце добавьте цедру апельсина и сливочное масло, перемешайте до гладкости.
  7. Нарежьте утку ломтиками, полейте соусом. Подавайте с картофельным пюре, ризотто или запечённой морковью.

Эклеры с лимонным кремом и глазурью с матчей

Классический десерт можно сделать ещё интереснее, добавив яркий лимонный курд и нежную глазурь с матчей. Получается баланс сладости, кислинки и лёгкой чайной горечи.

КБЖУ на 100 г

Калорийность — 356 ккал

Белки — 6,2 г

Жиры — 22 г

Углеводы — 34 г

Ингредиенты

Основа:

  • мука — 150 г;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • соль — 1/2 ч. л.;
  • сливочное масло — 100 г;
  • молоко — 125 мл;
  • вода — 125 мл;
  • яйца — 4 шт.

Лимонный крем:

  • сахар — 120 г;
  • сливочное масло — 110 г;
  • лимонный сок — 120 мл;
  • вода — 40 мл;
  • кукурузный крахмал — 35 г;
  • лимонная цедра — 3 ч. л.;
  • творожный сыр — 120 г.

Глазурь матча:

  • чай матча — 20 г;
  • белый шоколад — 300 г;
  • сливочное масло — 50 г.

Способ приготовления

  1. Просейте в одну миску муку, 1 ч. л. сахара и соль для основы.
  2. Нагрейте в кастрюле молоко, добавьте воду и 100 г масла, доведите до кипения.
  3. Всыпьте всю муку сразу и быстро перемешайте.
  4. Заваривайте тесто на слабом огне три-четыре минуты, пока оно не начнёт отходить от стенок.
  5. Остудите до 45-55°C и по одному вмешайте яйца.
  6. Отсадите тесто на противень полосками, для этого удобно использовать кондитерский мешок или целлофановый пакет с отрезанным кончиком.
  7. Выпекайте шесть минут при 220°C, затем – ещё 8-10 минут при 170°C.
  8. Для соуса смешайте лимонный сок и 120 г сахара, доведите до кипения. Отдельно в воде разведите крахмал.
  9. Влейте смесь в сироп и варите до загустения. Добавьте 110 г сливочного масла и заварите крем. Дайте ему остыть, взбейте творожный сыр и смешайте с курдом и цедрой.
  10. Для глазури растопите шоколад с маслом, всыпьте матчу и перемешайте до однородности.
  11. Наполните остывшие эклеры лимонным кремом с помощью кондитерского мешка. Покройте глазурью. Украсьте кокосовой стружкой, сушёной малиной или крошкой печенья.

Цитрусовые в этих рецептах работают как полноценный инструмент раскрытия вкуса: они задают баланс, усиливают текстуру и связывают ингредиенты между собой. Когда освоите такие сочетания, их будет легко переносить и в повседневные рецепты.