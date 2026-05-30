Что приготовить с цитрусовыми: четыре необычных рецепта от бренд-шефа

Что приготовить с цитрусовыми: 4 пошаговых рецепта
Цитрусы по праву считаются одним из самых универсальных ингредиентов на кухне. Лайм добавляет свежую кислинку морепродуктам, апельсин делает мясо мягче и ароматнее, а лимон превращает десерты в лёгкие и освежающие.
Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru:
«Cобрал рецепты с цитрусовыми — от изысканных морских гребешков до воздушных эклеров с лимонным кремом».
Рецепты с цитрусовыми
Морские гребешки с лаймом и мандариновым соусом
В этом рецепте морепродукты слегка обжаривают до карамельной корочки, а затем дополняют ярким мандариново-лаймовым соусом Tiger Milk («тигриное молоко») с имбирём. Блюдо получается лёгким, ароматным и выглядит как в ресторане.
КБЖУ на 100 г
Калорийность — 148 ккал
Белки — 14 г
Жиры — 9 г
Углеводы — 3 г
Ингредиенты (две-три порции)
Для гребешков:
- морские гребешки — 8-10 шт.;
- топлёное масло — 1 ст. л.;
- морская соль — по вкусу;
- свежемолотый чёрный перец — по вкусу.
Маринад:
- цедра лайма — 1/2 ч. л.;
- сок лайма — 1 ч. л.;
- оливковое масло — 1 ч. л.
Соус:
- мандариновый сок — 60 мл;
- цедра мандарина — 1.2 ч. л.;
- сок лайма — 1 ч. л.;
- свежий имбирь — 5 г;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Обсушите гребешки бумажными полотенцами, чтобы при жарке получилась красивая корочка.
- Смешайте сок лайма, цедру лайма и оливковое масло — это будет маринад.
- Натрите имбирь на мелкой тёрке. Снимите цедру с мандарина и выжмите из мякоти сок.
- Разогрейте сковороду на среднем огне, добавьте топлёное масло.
- Выложите гребешки и обжаривайте только с одной стороны 1,5-2 минуты до золотистой корочки.
- Снимите со сковороды и слегка смажьте лаймовым маринадом.
- Для соуса смешайте мандариновый сок, цедру мандарина, сок лайма и тёртый имбирь. Добавьте оливковое масло, перемешайте и посолите.
- Выложите на тарелку гребешки обжаренной стороной вверх, полейте соусом. При желании добавьте микрозелень. Подавайте сразу.
Салат с фенхелем, помело и авокадо
Это пример того, как цитрусовые могут стать главным акцентом блюда. Сладость помело, кремовая текстура авокадо и свежий хруст фенхеля — идеальное вкусовое сочетание с интересным контрастом текстур.
КБЖУ на 100 г
Калорийность — 118 ккал
Белки — 1,7 г
Жиры — 8,9 г
Углеводы — 8 г
Ингредиенты (три-четыре порции):
- фенхель (крупный) — 1 шт.;
- помело — 1 шт.;
- авокадо — 1 шт.;
- оливковое масло extra virgin — 2 ст. л.;
- сок лайма — 1 ст. л.;
- мёд — 1 ч. л.;
- соль — по вкусу;
- свежемолотый чёрный перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Нарежьте фенхель очень тонкими слайсами.
- Очистите помело от кожуры и перегородок, разделите мякоть на крупные сегменты.
- Почистите авокадо от кожуры, уберите косточку, нарежьте мякоть крупными ломтиками.
- Смешайте в небольшой миске оливковое масло, сок лайма и мёд.
- Смешайте фенхель, помело и авокадо, полейте заправкой. Посолите, добавьте свежемолотый перец и аккуратно перемешайте. Подавайте сразу.
Утиная грудка с апельсиновым соусом
Жирное филе птицы отлично балансируется цитрусовым кисло-сладким соусом, который получается насыщенным благодаря карамелизации.
КБЖУ на 100 г
Калорийность — 214 ккал
Белки — 19 г
Жиры — 14 г
Углеводы — 3,5 г
Ингредиенты (две-три порции):
- утиная грудка — 2 шт.;
- соль — по вкусу;
- свежемолотый чёрный перец — по вкусу.
Соус:
- апельсиновый сок — 150 мл;
- цедра апельсина — 1 ч. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- красный винный уксус — 1 ст. л.;
- куриный бульон — 100 мл;
- сливочное масло — 20 г.
Способ приготовления
- Надрежьте кожицу утки крест-накрест, не прорезая мясо. Посолите и поперчите.
- Положите грудку на холодную сковороду кожей вниз.
- Готовьте на среднем огне семь-восемь минут, постепенно вытапливая жир.
- Когда кожа станет золотистой и хрустящей, переверните грудку и готовьте ещё три-четыре минуты.
- Переложите мясо на тарелку и дайте ему полежать пять минут.
- Для соуса растопите сахар в сотейнике до лёгкой карамели, добавьте уксус и апельсиновый сок. Влейте бульон и варите соус до нужной консистенции. В конце добавьте цедру апельсина и сливочное масло, перемешайте до гладкости.
- Нарежьте утку ломтиками, полейте соусом. Подавайте с картофельным пюре, ризотто или запечённой морковью.
Эклеры с лимонным кремом и глазурью с матчей
Классический десерт можно сделать ещё интереснее, добавив яркий лимонный курд и нежную глазурь с матчей. Получается баланс сладости, кислинки и лёгкой чайной горечи.
КБЖУ на 100 г
Калорийность — 356 ккал
Белки — 6,2 г
Жиры — 22 г
Углеводы — 34 г
Ингредиенты
Основа:
- мука — 150 г;
- сахар — 1 ч. л.;
- соль — 1/2 ч. л.;
- сливочное масло — 100 г;
- молоко — 125 мл;
- вода — 125 мл;
- яйца — 4 шт.
Лимонный крем:
- сахар — 120 г;
- сливочное масло — 110 г;
- лимонный сок — 120 мл;
- вода — 40 мл;
- кукурузный крахмал — 35 г;
- лимонная цедра — 3 ч. л.;
- творожный сыр — 120 г.
Глазурь матча:
- чай матча — 20 г;
- белый шоколад — 300 г;
- сливочное масло — 50 г.
Способ приготовления
- Просейте в одну миску муку, 1 ч. л. сахара и соль для основы.
- Нагрейте в кастрюле молоко, добавьте воду и 100 г масла, доведите до кипения.
- Всыпьте всю муку сразу и быстро перемешайте.
- Заваривайте тесто на слабом огне три-четыре минуты, пока оно не начнёт отходить от стенок.
- Остудите до 45-55°C и по одному вмешайте яйца.
- Отсадите тесто на противень полосками, для этого удобно использовать кондитерский мешок или целлофановый пакет с отрезанным кончиком.
- Выпекайте шесть минут при 220°C, затем – ещё 8-10 минут при 170°C.
- Для соуса смешайте лимонный сок и 120 г сахара, доведите до кипения. Отдельно в воде разведите крахмал.
- Влейте смесь в сироп и варите до загустения. Добавьте 110 г сливочного масла и заварите крем. Дайте ему остыть, взбейте творожный сыр и смешайте с курдом и цедрой.
- Для глазури растопите шоколад с маслом, всыпьте матчу и перемешайте до однородности.
- Наполните остывшие эклеры лимонным кремом с помощью кондитерского мешка. Покройте глазурью. Украсьте кокосовой стружкой, сушёной малиной или крошкой печенья.
Цитрусовые в этих рецептах работают как полноценный инструмент раскрытия вкуса: они задают баланс, усиливают текстуру и связывают ингредиенты между собой. Когда освоите такие сочетания, их будет легко переносить и в повседневные рецепты.