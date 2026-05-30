Что приготовить с цитрусовыми: четыре необычных рецепта от бренд-шефа

Цитрусы по праву считаются одним из самых универсальных ингредиентов на кухне. Лайм добавляет свежую кислинку морепродуктам, апельсин делает мясо мягче и ароматнее, а лимон превращает десерты в лёгкие и освежающие.

© Чемпионат.com

Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru:

«Cобрал рецепты с цитрусовыми — от изысканных морских гребешков до воздушных эклеров с лимонным кремом».

Рецепты с цитрусовыми

Морские гребешки с лаймом и мандариновым соусом

В этом рецепте морепродукты слегка обжаривают до карамельной корочки, а затем дополняют ярким мандариново-лаймовым соусом Tiger Milk («тигриное молоко») с имбирём. Блюдо получается лёгким, ароматным и выглядит как в ресторане.

КБЖУ на 100 г

Калорийность — 148 ккал

Белки — 14 г

Жиры — 9 г

Углеводы — 3 г

Ингредиенты (две-три порции)

Для гребешков:

морские гребешки — 8-10 шт.;

топлёное масло — 1 ст. л.;

морская соль — по вкусу;

свежемолотый чёрный перец — по вкусу.

Маринад:

цедра лайма — 1/2 ч. л.;

сок лайма — 1 ч. л.;

оливковое масло — 1 ч. л.

Соус:

мандариновый сок — 60 мл;

цедра мандарина — 1.2 ч. л.;

сок лайма — 1 ч. л.;

свежий имбирь — 5 г;

оливковое масло — 1 ст. л.;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

Обсушите гребешки бумажными полотенцами, чтобы при жарке получилась красивая корочка. Смешайте сок лайма, цедру лайма и оливковое масло — это будет маринад. Натрите имбирь на мелкой тёрке. Снимите цедру с мандарина и выжмите из мякоти сок. Разогрейте сковороду на среднем огне, добавьте топлёное масло. Выложите гребешки и обжаривайте только с одной стороны 1,5-2 минуты до золотистой корочки. Снимите со сковороды и слегка смажьте лаймовым маринадом. Для соуса смешайте мандариновый сок, цедру мандарина, сок лайма и тёртый имбирь. Добавьте оливковое масло, перемешайте и посолите. Выложите на тарелку гребешки обжаренной стороной вверх, полейте соусом. При желании добавьте микрозелень. Подавайте сразу.

Салат с фенхелем, помело и авокадо

Это пример того, как цитрусовые могут стать главным акцентом блюда. Сладость помело, кремовая текстура авокадо и свежий хруст фенхеля — идеальное вкусовое сочетание с интересным контрастом текстур.

КБЖУ на 100 г

Калорийность — 118 ккал

Белки — 1,7 г

Жиры — 8,9 г

Углеводы — 8 г

Ингредиенты (три-четыре порции):

фенхель (крупный) — 1 шт.;

помело — 1 шт.;

авокадо — 1 шт.;

оливковое масло extra virgin — 2 ст. л.;

сок лайма — 1 ст. л.;

мёд — 1 ч. л.;

соль — по вкусу;

свежемолотый чёрный перец — по вкусу.

Способ приготовления

Нарежьте фенхель очень тонкими слайсами. Очистите помело от кожуры и перегородок, разделите мякоть на крупные сегменты. Почистите авокадо от кожуры, уберите косточку, нарежьте мякоть крупными ломтиками. Смешайте в небольшой миске оливковое масло, сок лайма и мёд. Смешайте фенхель, помело и авокадо, полейте заправкой. Посолите, добавьте свежемолотый перец и аккуратно перемешайте. Подавайте сразу.

Утиная грудка с апельсиновым соусом

Жирное филе птицы отлично балансируется цитрусовым кисло-сладким соусом, который получается насыщенным благодаря карамелизации.

КБЖУ на 100 г

Калорийность — 214 ккал

Белки — 19 г

Жиры — 14 г

Углеводы — 3,5 г

Ингредиенты (две-три порции):

утиная грудка — 2 шт.;

соль — по вкусу;

свежемолотый чёрный перец — по вкусу.

Соус:

апельсиновый сок — 150 мл;

цедра апельсина — 1 ч. л.;

сахар — 1 ст. л.;

красный винный уксус — 1 ст. л.;

куриный бульон — 100 мл;

сливочное масло — 20 г.

Способ приготовления

Надрежьте кожицу утки крест-накрест, не прорезая мясо. Посолите и поперчите. Положите грудку на холодную сковороду кожей вниз. Готовьте на среднем огне семь-восемь минут, постепенно вытапливая жир. Когда кожа станет золотистой и хрустящей, переверните грудку и готовьте ещё три-четыре минуты. Переложите мясо на тарелку и дайте ему полежать пять минут. Для соуса растопите сахар в сотейнике до лёгкой карамели, добавьте уксус и апельсиновый сок. Влейте бульон и варите соус до нужной консистенции. В конце добавьте цедру апельсина и сливочное масло, перемешайте до гладкости. Нарежьте утку ломтиками, полейте соусом. Подавайте с картофельным пюре, ризотто или запечённой морковью.

Эклеры с лимонным кремом и глазурью с матчей

Классический десерт можно сделать ещё интереснее, добавив яркий лимонный курд и нежную глазурь с матчей. Получается баланс сладости, кислинки и лёгкой чайной горечи.

КБЖУ на 100 г

Калорийность — 356 ккал

Белки — 6,2 г

Жиры — 22 г

Углеводы — 34 г

Ингредиенты

Основа:

мука — 150 г;

сахар — 1 ч. л.;

соль — 1/2 ч. л.;

сливочное масло — 100 г;

молоко — 125 мл;

вода — 125 мл;

яйца — 4 шт.

Лимонный крем:

сахар — 120 г;

сливочное масло — 110 г;

лимонный сок — 120 мл;

вода — 40 мл;

кукурузный крахмал — 35 г;

лимонная цедра — 3 ч. л.;

творожный сыр — 120 г.

Глазурь матча:

чай матча — 20 г;

белый шоколад — 300 г;

сливочное масло — 50 г.

Способ приготовления

Просейте в одну миску муку, 1 ч. л. сахара и соль для основы. Нагрейте в кастрюле молоко, добавьте воду и 100 г масла, доведите до кипения. Всыпьте всю муку сразу и быстро перемешайте. Заваривайте тесто на слабом огне три-четыре минуты, пока оно не начнёт отходить от стенок. Остудите до 45-55°C и по одному вмешайте яйца. Отсадите тесто на противень полосками, для этого удобно использовать кондитерский мешок или целлофановый пакет с отрезанным кончиком. Выпекайте шесть минут при 220°C, затем – ещё 8-10 минут при 170°C. Для соуса смешайте лимонный сок и 120 г сахара, доведите до кипения. Отдельно в воде разведите крахмал. Влейте смесь в сироп и варите до загустения. Добавьте 110 г сливочного масла и заварите крем. Дайте ему остыть, взбейте творожный сыр и смешайте с курдом и цедрой. Для глазури растопите шоколад с маслом, всыпьте матчу и перемешайте до однородности. Наполните остывшие эклеры лимонным кремом с помощью кондитерского мешка. Покройте глазурью. Украсьте кокосовой стружкой, сушёной малиной или крошкой печенья.

Цитрусовые в этих рецептах работают как полноценный инструмент раскрытия вкуса: они задают баланс, усиливают текстуру и связывают ингредиенты между собой. Когда освоите такие сочетания, их будет легко переносить и в повседневные рецепты.