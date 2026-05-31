Целую армию майонезом кормили: как придумали самый популярный соус

28 мая гурманы отметили день рождения майонеза — одного из любимых соусов миллиона людей. «Вечерняя Москва» узнала его историю.

По словам повара Максима Титова, существует несколько версий происхождения этого продукта. Согласно самой популярной, он появился на свет совершенно случайно. Когда в 1756 году французские войска под командованием герцога де Ришелье осадили город Маон — столицу острова Менорка, у солдат осталось мало продуктов. Омлеты надоели, и повар герцога попробовал взбить вместе яйца, оливковое масло, соль, лимонный сок. Так и получился майонез.

А вот жители Балеарских островов, входящих в состав Испании, утверждают, что похожий соус был у них задолго до 18 века. В испанских источниках 16-17веков встречаются описания соусов, изготавливаемых на основе масла и яиц, — рассказывает Максим Титов. — Многие также утверждают, что подобный продукт существовал на Ближнем Востоке еще в Средние века. Но майонез стал популярным в Европе только в 19веке, в 1806 году впервые появился в поваренной книге.

В 19 веке соус готовили дома или в конкретных ресторанах. В начале 20 века началось его промышленное производство. В 1905 году иммигрант из Германии Ричард Хеллманн открыл в Нью-Йорке гастроном, в котором продавал разные виды майонезов. Впоследствии он придумал свой фирменный рецепт.

Майонез изготавливают из яичного желтка, растительного масла, соли и щепотки сахара. Впоследствии популярным рецептом стал тот, в который добавляют уксус и черный перец. Также в майонез часто добавляют горчицу и лимонный сок. В России и в республиках бывшего СССР чаще всего в майонез добавляют подсолнечное или горчичное масло. А вот в других странах в качестве ингредиента почти всегда используется оливковое масло. Майонез из года в год входит в списки самых вредных продуктов. Врач Андрей Звонков объясняет, что все зависит от рецептуры.

Наш «Провансаль» — это один рецепт, а французский майонез совсем другой. Продукт калорийный, в основном из-за растительного масла. Если в майонезе много уксуса, он однозначно вреден. В любом случае ложками его есть нельзя.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Алексеев, ресторанный критик:

Майонез уместен в ряде блюд: сэндвичах, салатах, супах. Нужно обращать внимание на то, из чего он приготовлен. Промышленный майонез содержит много не самых полезных добавок: консерванты и усилители вкуса. Я рекомендую хозяйкам попробовать приготовить майонез «из-под ножа», чтобы быть уверенными в том, что майонез натуральный. Правда, храниться такой продукт будет существенно меньше, чем магазинный.

КСТАТИ

Классический майонез должен содержать не менее 50 процентов жира. Если жирность продукта составляет от 15 процентов до 50 процентов, а яичных продуктов меньше нормы, он классифицируется как майонезный соус. Жирность «Провансаля» — 67 процентов.

ПОЛЕЗНЫЕ ЗАМЕНЫ

Для тех, кто следит за фигурой и здоровьем, «Вечерняя Москва» подобрала альтернативы майонезу.

Йогурт. Натуральный йогурт придает блюду легкий сливочный вкус и имеет низкую калорийность. Его можно есть практически в любых количествах. Можно добавить чеснок, зелень, лимонный сок, горчицу, мед или специи для разнообразия вкуса;

Сметана. По сравнению с майонезом, более легкий для усвоения продукт. Если добавить лимонный сок или яблочный уксус, получится заправка с легкой кислинкой, которая подойдет к жирному или соленому;

Соусы на основе тофу. Тофу можно взбить с уксусом или лимоном, добавить по вкусу горчицу, соль и специи. Такой продукт подойдет вегетарианцами отлично сочетается с разными овощами.

