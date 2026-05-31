Ты шпрота моей мечты: как удивить гостей необычными блюдами из консервов

27 мая отметили День шпрот. «Вечерняя Москва» узнала историю популярной рыбной закуски у доцента кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Г. В. Плеханова Елены Мясниковой.

Идея укладывать копченую рыбу в герметичную тару и заливать ее маслом появилась в Европе в конце 19 века. Первое производство, ставшее одним из крупнейших, открылось в Риге.

Именно оттуда российскому императору привозили шпроты к столу, — отметила Елена Мясникова.

Рыбные консервы вошли в повседневную жизнь массового потребителя с появлением автоматических аппаратов для герметизации банок. Уже в 1955 году в СССР появился первый ГОСТ на шпроты.

Неизменная классика

Сейчас основной поток шпрот на российский рынок идет из Калининградской области. Эта консерва многие годы остается популярнейшей закуской. Чаще всего шпроты едят просто с хлебом, можно также добавить в бутерброд сливочный сыр.

Маленькая Италия

Паста, чтобы наелись все.

Ингредиенты: 200 грамм спагетти, 1 банка шпрот, 1 помидор, 2 зубчика чеснока, зелень, соль и перец по вкусу.

Чеснок обжарить, добавить помидор, размятые шпроты и отваренные макароны, перемешать и посыпать зеленью.

Тает во рту

Закуска, которая украсит любой стол.

Ингредиенты: 1 банка шпрот, 1 запеченная свекла, 150 грамм творожного сыра, зелень по вкусу.

Свеклу нарезать кубиками, шпроты без масла положить в блендер, добавить туда творожный сыр и овощ. Пробить до однородной текстуры.

Шведский привет

Гратен, или, как блюдо называют на родине, «Искушение Янсона», в Швеции обычно готовят на Рождество.

Ингредиенты: 1,5 килограмм картошки, 500 миллилитров сливок, 500 грамм лука, 1 банка шпрот, 20 грамм сливочного, растительного масла.

Лук обжарить на растительном масле, а картофель отварить до полуготовности. Форму смазать сливочным маслом, добавить половину картофеля, лук и шпроты, сверху положить оставшийся картофель. Добавить в сливки соль и перец и довести до кипения. Влить массу в форму и посыпать сухарями. Выпекать при 180 градусах 25-30 минут.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александра Ноев, врач-гастроэнтеролог, клинический диетолог и нутрициолог:

Конечно, шпроты в масле нельзя назвать полезной едой. Но в кильке, из которой сделаны эти консервы, содержится большое количество полезных витаминов и минералов, таких как калий, витамин В, йод и фосфор. Также эта рыба — источник легкоусвояемого белка. Правда, после обработки в кильке остается всего 20-30 процентов пользы. Поэтому я бы не рекомендовала есть более 50-70 граммов шпрот за раз.

Однако, по словам диетолога Елены Соломатиной, употребление шпрот может спровоцировать отрыв тромба и ускорить старение организма. Этот популярный деликатес содержит канцерогенные вещества и большое количество соли, что негативно влияет на работу всех систем организма.