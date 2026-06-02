Названа главная ошибка при хранении продуктов в холодильнике

Соблюдение правил зонального размещения продуктов в холодильнике позволяет снизить риск их порчи и обеспечить безопасность потребления, рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. В беседе с «Лентой.ру» специалист отметил, что яйца, открытые соусы и молоко следует размещать только на нижних и средних полках, а не в дверце, как привыкли многие.

Химик объяснил, что условия хранения для каждого типа продуктов определяются их физико-химическими свойствами и требованиями производителя.

«Температура внутри камеры холодильника распределяется неравномерно из-за конвекции: теплый воздух поднимается вверх, холодный опускается вниз. В нижней зоне, над ящиками для овощей, температура держится в пределах 1–4 градусов, на верхних полках и в дверце температура составляет 8–12 градусов. Размещение скоропортящихся продуктов в неподходящем месте приводит к их быстрой порче и увеличивает риск пищевых отравлений», — предупредил Дорохов.

«При каждом открывании холодильника внутрь камеры проникает теплый воздух и повышает температуру на 5–7 градусов. Компрессору требуется время, чтобы отвести это тепло и восстановить исходный режим. На протяжении всего этого времени температура, особенно в зоне дверцы, остается повышенной, что создает благоприятные условия для ускоренного размножения бактерий», — Андрей Дорохов, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА.

Специалист отметил, что многие хранят в дверце холодильника именно скоропортящиеся продукты: яйца, молоко, творог, мягкие сыры, йогурты. Он рассказал, что при частом открывании холодильника регулярно происходят температурные скачки, что ускоряет рост микробной популяции.

«Яйца, например, рекомендуется хранить при температуре 2–4 градуса. При более высокой температуре через поры скорлупы внутрь проникают бактерии, в том числе сальмонелла. Внешне яйцо может выглядеть свежим, однако употребление такого продукта способно привести к острому кишечному отравлению. Творог, мягкие сыры и йогурты при температуре выше 6 градусов становятся питательной средой для листерий и стафилококков. При этом вкус, запах и консистенция продукта могут оставаться нормальными», — поделился Дорохов.

Варенье, сгущенное молоко и другие продукты с высоким содержанием сахара, по словам химика, допустимо хранить в дверце, однако нужно учитывать, что перепады температуры приводят к кристаллизации или засахариванию продукта.

«В дверце допустимо хранить нескоропортящиеся продукты: закрытые бутылки с водой, консервы, закрытые соусы, продукты с консервантами. Сырые мясо, рыбу и птицу в холодильнике храните в нижней зоне, отдельно от готовой еды — это позволяет избежать перекрестного загрязнения опасными бактериями», — Андрей Дорохов, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА.

«Следите за сроками хранения и по возможности употребляйте в пищу скоропортящиеся продукты не позднее, чем через 36 часов после вскрытия, даже при условии хранения в холодильнике. Также не забывайте регулярно избавляться от просроченных продуктов, следите за чистотой поверхностей холодильника и за исправностью его работы», — заключил эксперт.

