Едите колбасу на завтрак? Важный пункт на этикетке укажет на опасный продукт

Выбирая мясные продукты для завтрака, стоит внимательно смотреть на состав: некачественная колбаса и другие переработанные изделия могут спровоцировать обострение хронических заболеваний. Об этом рассказала доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог и диетолог Анна Гончарова.

В беседе с Pravda.Ru эксперт объяснила, как переработанное мясо влияет на организм. Главная проблема не в том, что человек ест мясные деликатесы, а в том, что именно в них добавляют на производстве. Многие бренды перебарщивают со скрытыми жирами и различными добавками, из-за чего организму становится тяжелее справляться с такой едой. К тому же рецептуры вареной колбасы сильно отличаются: в некоторых продуктах натурального белка совсем немного, зато натрия – с избытком.

– Вопрос о составляющих бутерброда зависит от качества ингредиентов. Если колбаса качественная, пусть лежит на бутерброде – добавьте лист салата, помидор, огурец, сладкий перец, и все будет замечательно. Ограничения связаны исключительно с низким качеством колбасных изделий, – пояснила Гончарова.

Врач подчеркнула, что они не всегда рекомендованы к употреблению, особенно людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Кроме того, гиперлипидемия может усугубляться из-за большого количества жиров в таких продуктах. В целом нельзя сказать, что колбасу лучше не есть на завтрак. Если продукт качественный, то такой бутерброд вполне допустим, отметила эндокринолог.

Чтобы выбрать нормальный продукт, нужно не лениться и читать этикетку. В идеале первым в списке ингредиентов должно быть мясо, а не соевый белок или крахмал, также в составе должно быть минимальное количество ГМО. Подозрительные добавки часто встречаются в ультрапереработанных продуктах, которые специалисты советуют есть реже.