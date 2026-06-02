Секрет с яблоком: как хранить хлеб, чтобы он долго оставался свежим

Свежий хлеб при неправильном хранении быстро черствеет, покрывается плесенью или превращается в "резиновый". Однако есть простые способы продлить ему жизнь. Если соблюдать пару несложных правил, хлеб вполне может оставаться мягким и ароматным до недели. Лайфхаками с россиянами поделился пекарь.

В чем лучше хранить хлеб

Самый удачный вариант – бумажный пакет. В нем хлеб нормально "дышит", не отсыревает и меньше рискует заплесневеть. Еще один хороший способ – хранить его в льняном или другом тканевом мешочке. А вот пластиковые пакеты лучше отложить: в них быстро скапливается влага, из-за чего хлеб становится влажным, резиновым и быстрее портится.

Как вернуть свежесть зачерствевшему хлебу

Если хлеб уже немного подсох, его можно легко оживить. Слегка сбрызните его водой и отправьте на несколько минут в духовку, разогретую до 150 градусов. После этого он снова станет мягким и ароматным. Нет духовки? Тогда налейте немного воды на дно сковороды, поставьте внутрь емкость с хлебом, накройте крышкой, доведите воду до кипения и подержите около 5 минут. Получится почти как свежая выпечка из пекарни.

Заморозка

Заморозка – отличный вариант, если нужно сохранить хлеб не на пару дней, а на несколько месяцев. Перед этим лучше нарезать его ломтиками, плотно завернуть в пищевую пленку или фольгу и убрать в морозилку. Размораживать хлеб стоит при комнатной температуре в течение нескольких часов. А чтобы вернуть корочке хруст, прогрейте его в духовке при 180°C 5–10 минут.

Трюк с яблоком

И еще один пекарский секрет: положите в хлебницу половинку яблока срезом вверх. Оно будет постепенно отдавать влагу и поддерживать внутри комфортный уровень влажности. Только не забывайте менять яблоко каждые 2–3 дня.

Если яблока под рукой нет, можно использовать мешочек с рисом – он помогает убрать лишнюю влагу и снижает риск появления плесени. Об этом пишет ИА Stavropol.Media.