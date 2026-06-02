В Роскачестве рассказали, как выбрать безопасные креветки

На некоторые параметры стоит обратить особенное внимание. Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе Роскачества.

© Чемпионат.com

По словам экспертов, качественные креветки должны быть целыми, одного вида и размера. Цвет панциря варьируется от бело-розового до розовато-оранжевого. Хвостики обязательно должны быть загнуты — это говорит о том, что креветки сварили сразу после вылова. Если хвост расправлен, продукт варили после разморозки, и его вкус будет менее сочным.

Креветки с коричневой головой можно смело брать: такой цвет означает, что креветка оплодотворённая, её мясо вдвойне полезно. А вот экземпляры с чёрной головой есть нельзя — это сигнал о болезни.

Стоит отказаться от покупки при наличии пятен на панцире, кусков льда, наплывов и смёрзшихся между собой креветок, повреждённой упаковки, рыбного запаха, подсушенной или ржавой поверхности.

Лучшая упаковка для варено-мороженых креветок — непрозрачная с «окошком» либо картонные коробки с вощёным внутренним слоем. При покупке обязательно проверяйте маркировку: должны быть указаны дата производства, срок годности, условия хранения, наименование производителя, район вылова, вид и размер креветок.