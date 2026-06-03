Вреда больше, чем пользы: как бекон вызывает рак

Многие привыкли есть бекон на завтрак. Однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицирует этот продукт как канцероген наравне с другими переработанными продуктами, такими как сосиски и колбасы. О вреде и пользе бекона, а также о том, сколько его можно съедать в неделю, «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной.

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Бекон — это продукт из свинины, который подвергают засолке, вялению или копчению, после чего его добавляют к бутербродам или едят как отдельное блюдо. Однако нередко бекон поджаривают, что делает его еще более канцерогенным, предостерегла специалист.

— В беконе есть нитрит натрия, который используют, чтобы мясо было красивого розового или красноватого цвета и дольше хранилось. Без этой добавки бекон будет иметь серый цвет. После обжарки нитрит натрия становится нитрозамином — канцерогенным соединением, — рассказала Соломатина.

Кроме того, в беконе содержится окисленный жир, а сам продукт обладает высокой калорийностью. Все это оказывает негативное влияние на организм, предупредила диетолог.

— В то же время высокую калорийность можно отнести и к пользе. Но только в том случае, если человек сильно голоден. Тогда бекон быстро его насытит, — отметила собеседница «ВМ». — Но особо полезным бекон назвать нельзя. Хотя в этом продукте и содержатся белок, цинк, витамины группы B, они представлены в небольшом количестве, а потому рассматривать его как их источник не представляется возможным.

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По словам диетолога Михаила Гинзбурга, доказано, что бекон, как и другие переработанные продукты, повышает количество случаев возникновения рака толстой кишки и мочевого пузыря.

— Причем каждая следующая порция таких продуктов увеличивает риски возникновения этих заболеваний на небольшой процент, и идет накопительный эффект, — уточнил эксперт.

Поэтому бекон нельзя рекомендовать как полезный продукт, заверил врач. Особенно от него стоит воздержаться людям:

с избыточным весом;с сахарным диабетом;с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

— Если и есть бекон, то только в умеренных количествах. Допустимо съедать около 70–100 граммов в неделю — примерно пару порций из двух–трех ломтиков, — подчеркнул собеседник «ВМ».

А так как при обжарке бекон становится более канцерогенным, лучше съесть сырокопченый или варено-копченый продукт, который уже полностью готов к употреблению, без дополнительной обработки, добавил специалист.

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