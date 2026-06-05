«Хвостики» спасут ягоду: как правильно мыть клубнику

«Хвостики» спасут ягоду: как мыть клубнику по науке
Многие хозяйки привыкли сразу удалять зелёные листочки с ягоды, но это может навредить здоровью и испортить вкус. Эксперт объяснил Усть-Лабинск Инфо, как правильно подготовить клубнику к употреблению, чтобы она оставалась свежей и безопасной.
Артём Щегловский, учёный-агроном, заместитель руководителя инспекции Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», рассказал, что удаление чашелистиков до мытья делает ягоду уязвимой для бактерий.
«Место оторванного «хвостика» превращается в открытую рану. Туда из воды или воздуха моментально проникают бактерии и споры плесени. Клубника начинает быстро гнить изнутри», — объяснил специалист.
В результате ягода становится водянистой, менее вкусной и портится в несколько раз быстрее.
Мыть надо по науке: пошаговая инструкция
Эксперт рекомендует следующий алгоритм:
Переберите ягоды. Удалите все плоды с плесенью, вмятинами или подтёкшими боками.
Промойте в дуршлаге. Под слабой струёй прохладной воды — примерно 30 секунд.
Замочите в содовом растворе. Разведите 1 чайную ложку пищевой соды на 1 литр воды. Опустите дуршлаг с клубникой в раствор на 5–10 минут. Это поможет очистить ягоды от пестицидов.
Тщательно просушите. Только после полной просушки можно удалять чашелистики («хвостики»).
При такой обработке клубника сохранит упругость и витамины в холодильнике до двух суток. Если же обрезать листочки до мытья, ягода может превратиться в кашицу уже через 12 часов.
Чем нельзя мыть клубнику
Мытьё с обычным мылом или средством для посуды опасно. Пористая структура ягоды впитывает химические ПАВ, как губка. Это может привести к пищевому отравлению.
Клубника — полезна, но не для всех
Фото: Кубань-Информ
Ягода содержит витамины, минералы, эфирные масла, органические кислоты и легкоусвояемые сахара. Однако людям со склонностью к аллергии или серьёзными проблемами со здоровьем стоит соблюдать осторожность.
Безопасные нормы клубники
Для взрослых: Мужчинам — 300–400 граммов в сутки. Женщинам — 200–250 граммов в сутки.
Для детей (в зависимости от возраста): от 3-4 ягод для малышей до 10-14 штук для подростков в день. Взрослая норма рекомендуется тем, кто старше 14 лет — их организм активно растёт и нуждается в строительном материале.
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