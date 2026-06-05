«Хвостики» спасут ягоду: как правильно мыть клубнику

Многие хозяйки привыкли сразу удалять зелёные листочки с ягоды, но это может навредить здоровью и испортить вкус. Эксперт объяснил Усть-Лабинск Инфо, как правильно подготовить клубнику к употреблению, чтобы она оставалась свежей и безопасной.

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Артём Щегловский, учёный-агроном, заместитель руководителя инспекции Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», рассказал, что удаление чашелистиков до мытья делает ягоду уязвимой для бактерий.

«Место оторванного «хвостика» превращается в открытую рану. Туда из воды или воздуха моментально проникают бактерии и споры плесени. Клубника начинает быстро гнить изнутри», — объяснил специалист.

В результате ягода становится водянистой, менее вкусной и портится в несколько раз быстрее.

Мыть надо по науке: пошаговая инструкция

Эксперт рекомендует следующий алгоритм:

Переберите ягоды. Удалите все плоды с плесенью, вмятинами или подтёкшими боками.

Промойте в дуршлаге. Под слабой струёй прохладной воды — примерно 30 секунд.

Замочите в содовом растворе. Разведите 1 чайную ложку пищевой соды на 1 литр воды. Опустите дуршлаг с клубникой в раствор на 5–10 минут. Это поможет очистить ягоды от пестицидов.

Тщательно просушите. Только после полной просушки можно удалять чашелистики («хвостики»).

При такой обработке клубника сохранит упругость и витамины в холодильнике до двух суток. Если же обрезать листочки до мытья, ягода может превратиться в кашицу уже через 12 часов.

Чем нельзя мыть клубнику

Мытьё с обычным мылом или средством для посуды опасно. Пористая структура ягоды впитывает химические ПАВ, как губка. Это может привести к пищевому отравлению.

Клубника — полезна, но не для всех

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Ягода содержит витамины, минералы, эфирные масла, органические кислоты и легкоусвояемые сахара. Однако людям со склонностью к аллергии или серьёзными проблемами со здоровьем стоит соблюдать осторожность.

Безопасные нормы клубники

Для взрослых: Мужчинам — 300–400 граммов в сутки. Женщинам — 200–250 граммов в сутки.

Для детей (в зависимости от возраста): от 3-4 ягод для малышей до 10-14 штук для подростков в день. Взрослая норма рекомендуется тем, кто старше 14 лет — их организм активно растёт и нуждается в строительном материале.

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