Ошибка, которая делает картофельное пюре безвкусным

Картофельное пюре входит в число самых популярных домашних гарниров. Его рецепт кажется настолько простым, что ошибиться практически невозможно. Однако даже у опытных хозяек результат иногда оказывается совсем не таким, как хотелось бы. «Рамблер» расскажет, как не сделать пюре безвкусными и поделится классическим рецептом приготовления.

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Главная ошибка

Во время варки картофель активно впитывает воду. Вместе с ней он способен впитывать и растворенную соль. Если посолить воду заранее, соль проникает внутрь клубней еще в процессе приготовления. В результате вкус распределяется по всей массе картофеля.

Если же соль добавить только после варки, она остается в основном на поверхности уже размятого пюре. Именно поэтому солить воду для картофеля лучше сразу после закипания или в начале варки.

А в ресторанах картофель часто солят на нескольких этапах: во время варки, при добавлении молока и уже в конце приготовления при необходимости корректируют вкус. Такой подход позволяет получить более равномерную и насыщенную соленость.

Спасет ли ситуацию масло?

Масло действительно делает текстуру более нежной и кремовой. Но оно не усиливает вкус самого картофеля. Более того, большое количество жира будет еще больше смягчать восприятие соли и специй и в итоге пюре может оказаться сильно пересоленным. Поэтому сначала стоит убедиться, что картофель был правильно посолен во время варки, а уже потом корректировать вкус дополнительными ингредиентами.

Важен ли сорт картофеля?

Даже идеально приготовленное пюре может получиться безвкусным, если был выбран неподходящий картофель. Для пюре лучше подходят сорта с высоким содержанием крахмала. Они дают более воздушную текстуру и ярче раскрывают вкус после добавления масла и молока.

Картофель с низким содержанием крахмала чаще используют для салатов и жарки. Из него пюре получается более водянистым и менее насыщенным.

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Почему нельзя долго держать картофель в воде?

Иногда очищенный картофель оставляют в холодной воде на несколько часов. Это удобно, если готовка откладывается, но при длительном замачивании часть крахмала и растворимых веществ постепенно переходит в воду. В итоге картофель становится менее ароматным, а готовое пюре — менее насыщенным.

Небольшое замачивание на 20–30 минут обычно не вызывает проблем. Однако оставлять очищенные клубни на весь день нежелательно.

Как горячее молоко меняет вкус?

Если добавить в картофельное пюре холодное молоко прямо из холодильника, температура блюда резко снизится. Из-за этого хуже распределится масло, и станет менее однородной текстура. Горячее молоко помогает сохранить воздушность. По этой причине во многих классических рецептах молоко подогревают отдельно перед добавлением.

Классическое картофельное пюре: рецепт

Ингредиенты:

картофель — 1 кг

молоко — 150–200 мл

сливочное масло — 50–70 г

соль — 1–1,5 ч. л.

Способ приготовления:

Очистите картофель и нарежьте крупные клубни на одинаковые куски. Переложите в кастрюлю и залейте холодной водой так, чтобы она полностью покрывала картофель. Доведите до кипения, добавьте соль и варите 20–25 минут до мягкости. Картофель должен легко протыкаться ножом или вилкой. Слейте воду и верните кастрюлю на выключенную, но еще теплую плиту на одну–две минуты. За это время испарится лишняя влага. Разомните картофель толкушкой до однородности. Отдельно подогрейте молоко почти до горячего состояния, но не кипятите. Добавьте в картофель сливочное масло и постепенно влейте теплое молоко, продолжая разминать до желаемой консистенции. Для более насыщенного вкуса часть молока можно заменить сливками. Попробуйте на соль и при необходимости скорректируйте вкус. Подавайте сразу после приготовления.

Таким образом, на вкус пюре влияют и сорт картофеля, и количество масла, и температура молока. Но именно своевременное соление является самым главным фактором идеального пюре.

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