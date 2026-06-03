Как отличить настоящий шоколад от дешевой подделки

Определить качественный шоколад можно ещё на этапе изучения этикетки, не вскрывая упаковку. О простом, но надёжном способе отличить настоящий десерт от дешёвой подделки в беседе с NEWS.ru рассказал основатель кондитерской фабрики Георгий Хачинян.

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По словам эксперта, первое, на что нужно обратить внимание, — это порядок ингредиентов в составе. В настоящем качественном шоколаде на первой позиции всегда указаны какао-бобы. Если же первым в списке значится сахар, от покупки лучше отказаться.

«Это дешёвая и третьесортная продукция. Обычно подобный десерт бывает более приятным на вкус для многих людей — из-за отсутствия горчинки, которую ему придают именно какао-бобы. Вот только на натуральность данный шоколад претендовать точно не может», — предупредил Хачинян.

Вторым важным маркером качества он назвал наличие какао-масла. Этот компонент должен занимать второе место в перечне ингредиентов. Если же на упаковке указано иное масло — например, пальмовое или кокосовое — такая продукция не только не приносит пользы, но и может быть вредной для здоровья.