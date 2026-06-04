Два фрукта призвали хранить отдельно от остальных

Эксперт по ведению домашнего хозяйства Мария Фернандес заявила, что два фрукта всегда необходимо хранить отдельно от остальных. Ее рекомендацию опубликовало издание El Confidencial.

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Фернандес призвала не класть яблоки и бананы рядом с другими фруктами, поскольку созревание последних существенно ускорится. Из-за этого они потеряют твердость, поменяют цвет, а количество сахара в них значительно увеличится, пояснила специалистка.

Особенно не стоит хранить яблоки и бананы с грушами, киви, персиками и авокадо, продолжила она. Дело в том, что эти фрукты и так созревают очень быстро, а такое соседство приведет к тому, что они испортятся буквально за несколько дней или даже часов, подчеркнула Фернандес.

Ранее доктор медицинских наук Андрей Тяжельников рассказал о пользе зеленых бананов. Их, утверждает он, рекомендуется употреблять людям с сахарным диабетом.