Как за пять минут отличить хорошее подсолнечное масло от плохого

Как за 5 минут отличить хорошее подсолнечное масло от плохого: три простые проверки
Подсолнечное масло есть почти на каждой кухне, и от его качества напрямую зависит, что именно попадёт в вашу еду. Высокая цена и известный бренд, увы, ещё не гарантия: недобросовестные производители могут разбавлять масло водой, посторонними примесями или более дешёвыми жирами. Россиянам подсказали, как без лаборатории проверить продукт дома.
Как выбрать подсолнечное масло
Подсолнечное масло не любит свет. Если бутылка стоит на окне или под яркой лампой, продукт может окислиться буквально за несколько дней. Дома масло лучше держать в тёмном шкафу или в холодильнике. В магазине берите бутылку не с края полки, а из глубины стеллажа – туда попадает меньше света.
Хорошее масло должно быть полностью прозрачным, без мути, хлопьев и подозрительного осадка. Если на дне есть мутный слой, это может говорить о том, что срок годности подходит к концу или продукт уже испортился.
Первый тест – на воду
Налейте немного масла в стакан, накройте его сухой бумажной салфеткой и резко переверните. Затем посмотрите на пятно.
Если оно получилось ровным, с чёткими краями, масло выглядит чистым. А вот если пятно расползлось в разные стороны, будто клякса, это может указывать на добавление воды или другой жидкости.
Второй тест – на густоту
Поставьте бутылку с маслом в морозилку примерно на два часа. Натуральное подсолнечное масло должно слегка загустеть и стать мутноватым, по консистенции похожим на жидкий мёд. Если после морозилки оно осталось таким же прозрачным и текучим, есть повод насторожиться: возможно, в составе есть примеси.
Третий тест – на посторонние добавки
Налейте немного масла в рюмку и аккуратно капните сверху одну каплю аптечного йода. В качественном продукте капля должна сохранить форму маленького шарика и не растекаться по поверхности. Если же йод сразу расплывается, окрашивая масло в бурый цвет, это может быть признаком воды или посторонних жиров в составе.
Все три проверки занимают всего несколько минут. Так что лучше не ориентироваться только на цену, красивую этикетку и громкое название бренда. Протестируйте несколько марок, выберите надёжные и запомните их. Со временем вы начнёте узнавать хорошее масло ещё в магазине – например, по тому, как оно ведёт себя при взбалтывании: настоящее оставляет на стенках бутылки характерные жирные "слёзы". Об этом пишет ИА SevastopolMedia со ссылкой на блог "Контрольная закупка".