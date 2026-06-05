Как за пять минут отличить хорошее подсолнечное масло от плохого

Подсолнечное масло есть почти на каждой кухне, и от его качества напрямую зависит, что именно попадёт в вашу еду. Высокая цена и известный бренд, увы, ещё не гарантия: недобросовестные производители могут разбавлять масло водой, посторонними примесями или более дешёвыми жирами. Россиянам подсказали, как без лаборатории проверить продукт дома.

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Как выбрать подсолнечное масло

Подсолнечное масло не любит свет. Если бутылка стоит на окне или под яркой лампой, продукт может окислиться буквально за несколько дней. Дома масло лучше держать в тёмном шкафу или в холодильнике. В магазине берите бутылку не с края полки, а из глубины стеллажа – туда попадает меньше света.

Хорошее масло должно быть полностью прозрачным, без мути, хлопьев и подозрительного осадка. Если на дне есть мутный слой, это может говорить о том, что срок годности подходит к концу или продукт уже испортился.

Первый тест – на воду

Налейте немного масла в стакан, накройте его сухой бумажной салфеткой и резко переверните. Затем посмотрите на пятно.

Если оно получилось ровным, с чёткими краями, масло выглядит чистым. А вот если пятно расползлось в разные стороны, будто клякса, это может указывать на добавление воды или другой жидкости.

Второй тест – на густоту

Поставьте бутылку с маслом в морозилку примерно на два часа. Натуральное подсолнечное масло должно слегка загустеть и стать мутноватым, по консистенции похожим на жидкий мёд. Если после морозилки оно осталось таким же прозрачным и текучим, есть повод насторожиться: возможно, в составе есть примеси.

Третий тест – на посторонние добавки

Налейте немного масла в рюмку и аккуратно капните сверху одну каплю аптечного йода. В качественном продукте капля должна сохранить форму маленького шарика и не растекаться по поверхности. Если же йод сразу расплывается, окрашивая масло в бурый цвет, это может быть признаком воды или посторонних жиров в составе.

Все три проверки занимают всего несколько минут. Так что лучше не ориентироваться только на цену, красивую этикетку и громкое название бренда. Протестируйте несколько марок, выберите надёжные и запомните их. Со временем вы начнёте узнавать хорошее масло ещё в магазине – например, по тому, как оно ведёт себя при взбалтывании: настоящее оставляет на стенках бутылки характерные жирные "слёзы". Об этом пишет ИА SevastopolMedia со ссылкой на блог "Контрольная закупка".